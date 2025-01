video suggerito

Jacqueline Di Giacomo alla madre di Ultimo: "Con te ho affrontato paure e notti insonni, sei il mio punto di riferimento" Jacqueline Luna Di Giacomo e la dedica colma di affetto e stima per Anna Sanseverino, madre di Ultimo: "Spero di essere per Enea, la mamma favolosa che sei tu".

A cura di Daniela Seclì

Jacqueline Luna Di Giacomo e Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, sono diventati genitori lo scorso 30 novembre. È nato il loro primogenito Enea. In queste ore, la figlia di Heather Parisi ha rivolto parole colme di affetto e stima ad Anna Sanseverino, madre del suo compagno. Jacqueline ha rimarcato come la suocera sia stata al suo fianco durante la gravidanza e oggi sia il suo punto di riferimento durante la maternità.

Jacqueline Di Giacomo spera di diventare una brava mamma come Anna

Jacqueline Luna Di Giacomo ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto con Anna Sanseverino. Nello scatto, Jacqueline ha ancora il pancione e la madre di Ultimo la abbraccia felice. La dolce immagine è accompagnata da una vera e propria dichiarazione di stima e affetto:

Il fuso orario mi porta a rivedere le foto dei mesi passati. L'aiuto per una neo mamma è fondamentale, che sia famiglia o amici è oro averlo. E io sono così fortunata ad avere come spalla nonna Anna. Senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio.

Jacqueline Luna Di Giacomo ha concluso augurandosi di diventare una brava madre proprio come la signora Anna: "Spero di essere per Enea, la mamma favolosa che sei tu".

La maternità di Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo ha parlato della maternità in un post pubblicato su Instagram lo scorso dicembre: "Ho letto che il mio corpo si adatta in base alle sue esigenze per produrre i giusti anticorpi. Mi sento un supereroe. Forse lo sono. Almeno per lui spero di esserlo. […] Per staccare un po’ la testa chiamo le mie amiche su FaceTime. Si preparano per uscire mentre io tiro il latte. Saranno mesi lenti. Non è vero, saranno velocissimi, e lui cresce mentre scrivo. Il mio mondo si è fermato, ma in realtà va velocissimo. Mi scende una lacrima se lo guardo e ci penso. Vorrei che rimanesse il batuffolo che è, invece già lo vedo più alto di me a dirmi: “Ma’, io esco”. È faticoso ma ho scoperto la pazienza…infinita". E ha concluso:

Vorrei dormire profondamente come prima…poi penso che il sonno tornerà. Come alcune delle cose che mi mancano della mia vita prima di lui. Ma quello che non tornerà mai più sono questi momenti fatti di prime volte. Le prime volte più belle della mia vita. Oggi sono la mamma di Enea e non potrei essere più fiera di me.