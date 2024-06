Chi sono Anna Sanseverino e Sandro Moriconi, genitori di Ultimo e futuri nonni

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Foto Instagram SandroMoriconi

Nicolò Moriconi, in arte Ultimo, renderà presto nonni i suoi genitori, papà Sandro, ingegnere civile, e mamma Anna Sanseverino, impiegata all'Enel, stando a quanto si legge nella biografia Wikipedia del cantautore romano. L'annuncio della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, è arrivato durante l'ultima data del tour di Ultimo a Roma, allo Stadio Olimpico, e ha reso i futuri nonni emozionati e felici di allargare la famiglia.

Chi sono i genitori di Ultimo, Sandro Moriconi e Anna Sanseverino

Sandro Miroconi e Anna Sanseverino sono i genitori di Ultimo. Entrambi originari di Roma, lui è un ingegnere civile, lei un'impiegata all'Enel. Si sono separati quando il cantautore romano aveva solo 4 anni, ma stando alle foto recenti su Instagram, sembrerebbe che abbiano mantenuto buoni rapporti per amore dei loro figli, Nicolò, Lorenzo e Valerio Moriconi. Papà Sandro, qualche anno fa, ha infatti condiviso un post con una foto di famiglia: "Dajeee", la didascalia.

Il rapporto di Ultimo con la mamma e il padre

Per Ultimo la madre Anna Sanseverino è da sempre "la prima donna della sua vita", come lui stesso raccontò. A lei ha dedicato il brano 7+3, un modo per dimostrarle gratitudine e il profondo amore che prova, essendo stata lei a crescerlo. Fu infatti Anna Sanseverino a scoprire la passione per la musica del figlio. Nel documentario Vivo coi sogni appesi su PrimeVideo, lei raccontò: "Quando era piccolo dovevo trovare qualcosa per tenerlo distratto, allora il nonno gli regalò un pianoforte e poi ha iniziato le lezioni di piano". La notizia che presto diventerà nonna l'ha resa molto felice. Su Instagram, il cui profilo è seguito da oltre 42mila followers, ha condiviso il video del tenero annuncio pubblico scrivendo: "Non trovo le parole, so soltanto che VI AMO!". Anche il padre di Ultimo, Sandro Moriconi, è il primo fan del figlio, come dimostrano i post e le dediche social per lui condivise.

Ultimo con i genitori

