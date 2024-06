video suggerito

“Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo presto genitori”, sarebbero in attesa di un maschio Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo potrebbero diventare presto genitori stando a quanto rivela Alessandro Rosica, meglio conosciuto come l’Investigatore social, che anticipa anche il sesso del bebè in arrivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

721 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stando a quanto rivela Alessandro Rosica, conosciuto sui social come ‘Investigatore Social', Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbe incinta. L'esperto di gossip ha lanciato nelle ultime ore l'indiscrezione rivelando che Ultimo diventerà papà di un maschio. Nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati.

L'indiscrezione su Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Nelle ultime ore Alessandro Rosica ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo presto diventeranno genitori. Stando a quanto si legge sul profilo Instagram dell'Investigatore social, la notizia sarebbe "certissima". In più, "la madre di lei", Heather Parisi, non avrebbe digerito la notizia al punto che avrebbe dichiarato di non voler vedere il bambino. Il bebè in arrivo sarebbe un maschio.

Post di Alessandro Rosica

I rapporti con Heather Parisi erano già particolarmente tesi. La showgirl statunitense naturalizzata italiana a Belve parlò dei suoi rapporti con i figli chiarendo di vederli e sentirli regolarmente, nonostante la lontananza. Dichiarò, però, di non conoscere Ultimo e di non voler parlare della relazione tra il cantante e la figlia. Dopo l'intervista, Jaqueline Luna Di Giacomo, con una storia su Instagram, chiarì: "Non vedo mia madre da 10 anni. Mi sono sentita mancata di rispetto e mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita".

Leggi anche Giorgia Crivello e Stefano Laudoni svelano il sesso del bebè in arrivo, il video del gender reveal

Lo stop di Ultimo per il 2025

Dopo il lancio dell'indiscrezione, i fan di Ultimo avrebbero subito trovato il motivo per il quale il cantante ha deciso di non esibirsi nel 2025. Niccolò Moriconi, il suo nome all'anagrafe, è impegnato negli stadi in questo mese di giugno 2024 ma ha già anticipato che il prossimo anno non salirà su alcun palco. "Credo sia giusto nel 2025 fermarsi, non suoneremo. Però sto lavorando al nuovo disco. Non so se lo faccio uscire prima del tour o dopo il tour. Io ho la fortuna di avere una mia etichetta discografica quindi faccio come mi pare e quindi sto ragionando se farlo uscire prima o dopo ma vi lascerò nuova musica che vi farà compagnia in quest’anno in cui non ci vedremo" ha dichiarato ai suoi fan su Instagram lo scorso marzo. La decisione potrebbe essere stata presa a seguito della tenera scoperta della gravidanza. Nessuna conferma, però, è arrivata dai diretti interessati.

La storia d'amore tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Innamorati persi, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo anche sui social non hanno mai nascosto il profondo amore che provano l'uno per l'altro. Lui le ha recentemente dedicato una canzone, Altrove, uscita lo scorso 10 maggio. Stanno insieme da tre anni circa e il cantante, dopo averla incontrata, ha dichiarato di non aver bisogno di altre persone nella sua vita. "Non ho voglia di altre persone. Non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove. Tra stelle accese e spiagge vuote. Avanti, parlami e portami altrove. Tra i miei testi e la tua voce. Basta che sia altrove", si legge nel testo della canzone del cantautore romano.