Ultimo e Jacqueline aspettano un figlio, l'annuncio al concerto: "Ho imparato che significa famiglia" Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, arriva la conferma della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo. Il cantante lo annuncia, con lei sul palco, al concerto di Roma allo stadio Olimpico.

A cura di Andrea Parrella

Ultimo e la compagna Jacqueline aspettano un figlio. A svelarlo, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane che lasciavano intendere i due fossero in dolce attesa è stato lo stesso artista, nel corso del suo concerto a Roma, allo Stadio Olimpico. “Se c’è una cosa che ho imparato da voi è cosa significa famiglia” ha detto ai suoi fan prima di invitarli a cantare “Quel Filo Che Ci Unisce”. Sul palco con lui proprio la compagna, con i due che si sono sciolti in un abbraccio.

La storia d'amore tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Innamorati persi, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo anche sui social non hanno mai nascosto il profondo amore che provano l'uno per l'altro. Lui le ha recentemente dedicato una canzone, Altrove, uscita lo scorso 10 maggio. Stanno insieme da tre anni circa e il cantante, dopo averla incontrata, ha dichiarato di non aver bisogno di altre persone nella sua vita. "Non ho voglia di altre persone. Non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove. Tra stelle accese e spiagge vuote. Avanti, parlami e portami altrove. Tra i miei testi e la tua voce. Basta che sia altrove", si legge nel testo della canzone del cantautore romano.

Jacqueline e il rapporto con la madre Heather Parisi

Parallelamente alla relazione dei due, viaggia anche la vicenda del rapporto tra Jacqueline e sua madre, Heather Parisi, che non hanno un rapporto. La showgirl statunitense naturalizzata italiana a Belve aveva infatti parlato dei suoi rapporti con i figli chiarendo di vederli e sentirli regolarmente, nonostante la lontananza. Tuttavia nella stessa circostanza aveva aggiunto di non conoscere Ultimo e di non voler parlare della relazione tra il cantante e la figlia. Dopo l'intervista, Jaqueline Luna Di Giacomo, con una storia su Instagram, chiarì: "Non vedo mia madre da 10 anni. Mi sono sentita mancata di rispetto e mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita".