Heather Parisi e Jacqueline Luna Di Giacomo: cosa è successo tra madre e figlia e i rapporti con Ultimo

A cura di Gaia Martino

Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo che presto diventerà mamma del loro primo figlio, è la figlia della showgirl Heather Parisi e del suo ex marito, Giovanni Di Giacomo, di professione ortopedico. Nata a Roma, classe 2000, sarebbe lontana dalla madre che non vedrebbe da 10 anni, come lei stessa raccontò un anno fa circa. I rapporti sarebbero delicati al punto che la showgirl statunitense, durante un'intervista a Belve lo scorso anno, dichiarò di non essere a conoscenza della relazione della figlia con il cantautore romano.

Cos’è successo tra Heather Parisi e Jacqueline Luna Di Giacomo

Era il 2019 quando Jacqueline Luna Di Giacomo, durante l'intervista della madre Heather Parisi a Live Non è La D'Urso nella quale parlò dei maltrattamenti subiti dai suoi "ex", esordì sui social rivolgendosi a Barbara D'Urso per chiederle perché non avesse chiesto alla sua ospite dove fossero le altre due figlie. La fidanzata di Ultimo faceva riferimento all'assenza della madre nella vita sua e della sorellastra, Rebecca Manenti, nata dalla relazione tra Parisi e il primo compagno, Giorgio Manenti.

Dopo quella intervista, le due ragazze inviarono una lettera per Barbara D'Urso che fu letta in diretta dalla conduttrice: "Siamo contente di apprendere attraverso i media della serenità della mamma", scrissero prima di chiarire che i loro padri, Giovanni Di Giacomo e Giorgio Manenti, erano estranei ai fatti raccontati in tv dalla loro madre. "Sapete che Heather non parla delle prime due figlie", spiegò D'Urso.

IG story 19 novembre 2019

Come sono i rapporti tra mamma e figlia

A distanza di anni, il legame sarebbe ancora particolarmente teso. Quando Heather Parisi fu ospite di Belve di Francesca Fagnani, raccontò di vedere regolarmente i suoi figli, anche quelli avuti dal marito in una precedente relazione, smentendo poi un eventuale rapporto conflittuale con Jacqueline Luna Di Giacomo. Fu la giovane, poco dopo, con una story pubblicata su Instagram, a fare chiarezza rivelando di non vedere la madre da 10 anni:

Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni.

IG story 15 marzo 2023

Il commento di Heather Parisi su Ultimo a Belve

Nella stessa intervista, Heather Parisi tagliò poi corto su Ultimo, evitando di parlare della relazione della figlia con il cantante. Dichiarò di non essere a conoscenza del ‘gossip' e di aver fatto un patto con i figli che prevedeva che non si parlasse delle proprie vite sentimentali: "Suocera di chi? Non lo so di cosa parli", rispose.

Il silenzio di Heather Parisi dopo l'annuncio della gravidanza della figlia

Dopo l'annuncio della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo sul palco dello stadio Olimpico di Roma durante il concerto di Ultimo, non è comparso alcun commento di Heather Parisi. La showgirl che presto diventerà nonna, se non in privato, non si sarebbe congratulata con i neo genitori per la tenera notizia. Quando iniziarono a circolare i primi rumors sulla gravidanza della 24enne, Alessandro Rosica rivelò che "la mamma di lei non vuole vedere il bambino nemmeno morto".