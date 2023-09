Ultimo in vacanza a Mykonos con la mamma Anna Sanseverino: “Chiedetemi se sono felice” Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, ha portato sua madre, Anna Sanseverino, a Mykonos per una vacanza all’insegna del divertimento e del relax. Il cantante non ha mai nascosto il profondo amore che prova per la madre, “prima donna della sua vita”. Le foto delle loro vacanze greche del settimanale Chi.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, per questa estate ha scelto come compagna di viaggio sua madre, Anna Sanseverino, "la prima donna della sua vita". Il settimanale Chi ha dedicato alcune pagine della rivista a madre e figlio vip per raccontare dell'amore che il cantante prova per la madre, la donna che lo ha cresciuto da sola, essendosi separata dal padre quando lui aveva solo 4 anni. A lei l'artista ha dedicato il brano "7+3".

Le foto di Ultimo e mamma Anna a Mykonos

Ultimo e sua mamma, Anna Sanseverino, sono stati fotografati dai paparazzi di Chi durante la loro vacanza greca. Il settimanale ha raccontato, anche attraverso le foto, del loro viaggio a Mykonos: insieme, sulla spiaggia di Agios Ioannis, si sono regalati una giornata all'insegna del relax. Prendono il sole sulla spiaggia, poi sui lettini di un beach club prima di pranzare. "Sono complici e si divertono insieme", racconta la rivista. Hanno scelto una meta gettonata, una delle località più glamour per i giovani: e "mentre i coetanei fanno baldoria, lui a Mykonos fa "il cuore di mammà".

Ultimo è molto legato a sua madre: è cresciuto con lei dopo la separazione dei genitori, avvenuta quando lui aveva solo 4 anni. Sono per lei molti dei testi d'amore che scrive, un modo per mostrarle tutta la sua gratitudine e l'affetto. Fu lei a scoprire la passione del figlio, prima di tutti. Nel documentario Vivo coi sogni appesi, disponibile su Prime Video, Anna Sanseverino ha raccontato: "Quando era piccolo dovevo trovare qualcosa per tenerlo distratto, allora il nonno gli regalò un pianoforte e poi ha iniziato le lezioni di piano".

"Chiedetemi se sono felice", mamma Anna felice della vacanza con suo figlio

Con alcune foto pubblicate su Instagram mamma Anna Sanseverino ha espresso tutta la sua felicità di poter condividere dei giorni di relax in compagnia del figlio, Niccolò, per tutti Ultimo. "Una settimana da Dio", la didascalia di un post carosello, e ancora "Chiedetemi se sono felice", quella di un altro con nuove foto.