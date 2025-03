video suggerito

Jacqueline Di Giacomo festeggia il compleanno con gli amici: "Al liceo soffrivo di ansia perché ero sola" Jacqueline Luna Di Giacomo ha festeggiato i suoi 25 anni insieme agli amici. Su Instagram ha mostrato gli scatti della festa a tema anni '90, poi ha raccontato: "Ho tanti amici e sono circondata da un sacco di amore. Al liceo avevo l'ansia quando scattava la campanella della ricreazione perché non sapeva sempre con chi passarla".

A cura di Gaia Martino

Jacqueline Luna Di Giacomo ha festeggiato due giorni fa il suo compleanno. La neo 25enne ha organizzato un party a tema anni '90 e vestita da Britney Spears si è divertita con gli amici: poche ore fa ha condiviso gli scatti della festa e a corredo delle immagini ha raccontato cosa ricorda della sua infanzia. "Per me non sono stati tutti anni bellissimi" ha confessato spiegando che in quel periodo non aveva tanti amici su cui contare. "Soffrivo d'ansia quando suonava la campanella", le parole.

Le parole di Jacqueline Luna Di Giacomo

"Vorrei poter dire a mini Jac che un domani avrà tanti amici e sarà circondata da un sacco di amore". Così comincia il piccolo sfogo di Jacqueline Luna Di Giacomo che tra le stories di Instagram ha mostrato ai followers alcune foto scattate alla sua festa di compleanno. Ricordando la sua infanzia, ha aggiunto: "So che mi seguono tanti ragazzi e ragazze delle medie e del liceo quindi vi dico…Per me non sono stati tutti anni bellissimi. Ero la tipica ragazza a cui veniva l'ansia quando scattava la campanella della ricreazione perché non sapeva sempre con chi passarla. Sabati passati a casa perché non avevo il tipico "gruppo". Mi sono sempre sentita un pesce fuor d'acqua tra i miei coetanei piccoli", le parole prima di aggiungere un "poi però…" accompagnato da una foto di gruppo. Oggi è circondata da tanti amici e dall'amore del fidanzato Ultimo.

La dedica di Ultimo per il suo compleanno

In occasione del compleanno della fidanzata e mamma del suo primo figlio, Ultimo ha scritto parole d'amore in un post su Instagram per la fidanzata. "Io lo so cosa senti. Non me lo devi spiegare. Buon compleanno alla mia bionda mezza americana", le parole a corredo di scatti di coppia. La prima frase scritta fa parte della canzone del cantante, Quel filo che ci unisce, a lei dedicata.