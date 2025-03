Jacqueline Luna Di Giacomo compie 25 anni, il primo compleanno da mamma: la romantica dedica di Ultimo

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Jacqueline Luna di Giacomo ha compiuto 25 anni. Nel suo giorno speciale, il compagno Ultimo ha voluto scriverle una romantica dedica sui social, accompagnata da una loro foto insieme. Da poco sono diventati genitori per la prima volta: nel novembre dello scorso anno è nato il piccolo Enea.

La dedica di Ultimo per il compleanno della fidanzata

"Io lo so cosa senti. Non me lo devi spiegare. Buon compleanno alla mia bionda mezza americana", ha scritto Ultimo su Instagram nel giorno del compleanno della fidanzata Jacqueline, che il 10 marzo spegne 25 candeline. Ad accompagnare la dedica una loro foto insieme al mare. I due sono una coppia dal 2021 e nel 2024 sono diventati genitori per la prima volta di Enea, nato lo scorso 30 novembre. Per la neo 25enne, così come è stato per Ultimo, si tratta del primo compleanno da quando è diventata mamma.

Jacqueline e la lettera a a sé stessa

Anche Jacqueline luna Di Giacomo, figlia di Heater Parisi, ha voluto scrivere un messaggio rivolto alla sé stessa bambina nel giorno del suo 25esimo compleanno. Accompagnando le parole a una foto di quando era piccola, ha scritto: "Oggi sono una bimba che ha un bimbo, e negli occhi del mio bimbo ritrovo tutta quella giovane spensieratezza e curiosità per il mondo. Spesso mi danno della ingenua con la testa tra le nuvole … beh io sono qui a darmi una pacca sulla spalla perché sì, sono tutte queste cose, ma sono anche mamma di 3 cani e un bambino". La neo 25enne è fiera della donna che è diventata e del suo essere mamma:

Ho capito che il regalo più grande per una mamma è la forza che le dona un figlio… e io da quando c’è Enea sto imparando a dire di no, e diciamo che da people pleaser per eccellenza è piacevole … tanti auguri baby J, vorrei tornare indietro nel tempo per dirti che avrai tutto ciò che meriti un giorno