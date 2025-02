Francesca Michielin compie 30 anni, la mamma: “Voleva assicurarsi di non perdere l’anno a scuola per X Factor”

video suggerito

Francesca Michielin compie 30 anni. Reduce dal Festival di Sanremo con il brano Fango in Paradiso, la cantante ha festeggiato l'importante traguardo con i fan e la famiglia. Proprio la madre, Vanna Moro, ha voluto ricordare gli inizi della carriera della figlia, quando nel 2011 ha partecipato a X Factor.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Michielin compie 30 anni il 25 febbraio. Reduce dal Festival di Sanremo con il brano Fango in Paradiso, la cantante ha deciso di festeggiare l'importante traguardo con una serata evento all'Arena di Verona, in cui ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera. Carriera che è iniziata a X Factor nel 2011 e che l'ha portata per tre volte in gara al Festival, più una all'Eurovision Song Contest.

Le parole della madre Vanna Moro per il compleanno della figlia

"Quando è entrata nel cast di X Factor la prima cosa che ha fatto prima di dare l’ok alla produzione del programma, è stata andare a scuola e chiedere se, nella più remota possibilità di arrivare in finale, avrebbe perso l’anno per le troppe assenze", ha ricordato Vanna Moro, madre della cantante, in un'intervista al Corriere della Sera pubblicata nel giorno del suo compleanno. Michielin ha partecipato a X Factor nel 2011, appena 16enne, e da quel momento la sua carriera ha preso il via. Nonostante la musica, la neo 30enne è sempre stata concentrata anche sui suoi studi, intenzionata a non rimanere indietro, come ha spiegato la madre: "Con i professori abbiamo fatto tutte le indagini del caso e, solo quando abbiamo avuto la certezza di non perderlo, lei ha accettato di entrare a X Factor. È stato molto faticoso, ma si è diplomata e laureata nei tempi, ce l’ha fatta e per lei è stata una delle più grandi soddisfazioni".

Il regalo di di Francesca Michielin ai fan per i suoi 30 anni

Nel giorno del suo 30esimo compleanno, la cantante ha annunciato su Instagram un regalo per i fan, che è anche il suo modo di festeggiare un traguardo importante della sua vita. Il prossimo 4 ottobre la cantante sarà in concerto all'Arena di Verona con una serata evento dal titolo Michielin 30- Tutto in una notte, in cui si esibirà davanti al pubblico portando diverti amici sul palco, da Fedez a Gaia, Fiorella Mannoia e Irama. "Ho smesso di essere una giovane promessa, oggi compio 30 ANNI! E siccome è giusto festeggiare in grande, la mia festa di compleanno sarà all’Arena di Verona il 4 ottobre", ha scritto nell'annunciare la sorpresa. Sul suo profilo ha poi condiviso anche un poesia sempre in occasione dei 30 anni, scritta da Umberto Fiori. "Così cadevo io versoi 30 anni dalle nuvole in mezzo alla gente vera", recitano alcuni versi.

