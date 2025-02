Francesca Michielin si infortuna prima di Sanremo 2025, la foto col tutore: “Sono caduta anche stavolta”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

A pochi giorni da Sanremo 2025, Francesca Michielin ha avuto un imprevisto che potrebbe condizionare la sua partecipazione al Festival. Con un post pubblicato poco fa su Instagram, la cantante ha annunciato di essersi infortunata, nonostante questo, però, è in partenza per la città dei fiori.

L'infortunio di Francesca Michielin prima di Sanremo

"Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire". Sono queste le parole con cui Francesca Michielin ha annunciato ai suoi fan di essersi infortunata a pochi giorni da Sanremo 2025, a cui parteciperà con il brano Fango in Paradiso. la sua prima volta all'Ariston era stata nel 2016 con Nessun grado di separazione, seguita da quella con Fedez nel 2021 e da direttrice d'orchestra per Emma, l'anno dopo.

La canzone con cui si esibirà quest'anno, per lei è "una rinascita", come dichiarato da lei stessa in un'intervista recente a Leggo. Il riferimento è ai problemi di salute che la cantante ha avuto negli scorsi anni, quando aveva subito un intervento di rimozione di un rene: "Ho vissuto una profonda crisi. Mi sono ritrovata con un corpo che non funzionava più, avevo il diaframma bloccato, non riuscivo più a cantare e mi sono pure chiesta se ci sarei riuscita ancora. Ho temuto di non potere più essere come prima. E, invece, esiste una rinascita. Non si deve pensare mai di essere meno di prima".

Il significato del brano e l'ansia pre gara

Intervistata da Fanpage.it, pochi giorni fa Michielin aveva spiegato il significato che si cela dietro il brano che tra qualche giorno canterà all'Ariston. "Il fango in paradiso è quella componente di imperfezione che in qualche modo io mi auguro ci sia anche in paradiso a questo punto, perché se in ogni storia una persona parte con le migliori intenzioni e poi va male evidentemente la perfezione e l'idillio non esistono, anche per questo motivo", le parole dell'artista. Che, nonostante partecipi al Festival per la terza volta, aveva ammesso di non essersi ancora abituata all'emozione pre gara: "Ho già fatto Sanremo delle volte, però non ho realizzato cosa sia diventato il Festival, in realtà, in questi ultimi anni. Sono abituata fino a un certo punto".