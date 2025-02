video suggerito

Cosa è successo a Francesca Michielin in lacrime dopo l'esibizione a Sanremo: "Mi è caduto il reggiseno" Dopo l'esibizione durante la seconda serata di Sanremo 2025, Francesca Michielin è scoppiata a piangere sul palco dell'Ariston. Ospite di RaiRadio2, rispondendo a Ema Stokholma, ha spiegato: "Questo Festival è disagio all'ennesima potenza. Mi è cascato il reggiseno in diretta, avevo il top e a un certo punto il reggiseno è sceso".

A cura di Elisabetta Murina

Non sembra essere un Festival di Sanremo semplice per Francesca Michielin. Dopo essersi infortunata prima di partire e aver avuto un problema tecnico nel corso della prima serata, la cantante è scoppiata a piangere al termine dell'esibizione di mercoledì 12 febbraio. Ospite di RaiRadio 2, ha parlato con Ema Stokholma dell'accaduto.

Cosa è successo a Francesca Michielin durante la seconda serata di Sanremo 2025

Al termine della sua esibizione con il brano Fango in paradiso, Francesca Michielin è scoppiata a piangere. Ospite di Rai Radio 2, la cantante ha risposto a Ema Stokholma che le ha chiesto cosa fosse successo: "Questo Sanremo è disagio all'ennesima potenza. Ogni sera il disagio aumenta. Ieri mi è cascato il reggiseno in diretta. Avevo il top e a un certo punto il reggiseno è sceso, sembrava un vestito futurista". Sembrerebbe quindi un altro piccolo incidente il motivo per cui la cantante ha pianto al termine dell'esibizione.

Nella canzone che porta in gara, Michielin parla di una storia d'amore finita e con Stokholma ha scherzato: "Dite che la persona a cui il brano è dedicato mi ha fatto il malocchio?". Poi ha aggiunto: "In caso io sono più forte, infatti sono a Sanremo e lui no. Non mi ha scritto, secondo me è un po' intimorito e fa bene".

I precedenti ‘incidenti' della cantante al Festival

Prima di partire per il Festival, la cantante si era fatta male a un piede e aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti con il tutore, che avevano fatto preoccupare i fan. Era poi stata accompagnata da Carlo Conti durante le prove, mentre nella prima serata della kermesse ha fatto il suo ingresso senza alcun aiuto sul palco. "Sto usando le stampelle e il tutore per non sovraccaricare e per lasciare che la guarigione vada avanti. Sul palco riesco a resistere quella mezz'ora fasciata, mi hanno anche attaccato con lo scotch la scarpa al piedi. Rimango in piedi solo per quei 3 minuti e mezzo, tempo dell'esibizione", aveva raccontato nel corso della diretta Instagram con Fanpage.it. Nella prima serata del Festival, poi, aveva interrotto l'esibizione alcuni secondo dopo l'inizio per un piccolo problema di audio, spiegando di non riuscire a sentire la musica.