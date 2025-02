video suggerito

Come fa Francesca Michielin a esibirsi a Sanremo 2025 senza stampelle: le fasce e lo scotch alla scarpa Francesca Michielin è riuscita a esibirsi sul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025 senza stampelle dopo l'infortunio alla vigilia della kermesse. Questo grazie ad una protezione particolare al piede.

A cura di Gaia Martino

Francesca Michielin si è esibita sul palco del Festival di Sanremo 2025 con la canzone Fango in paradiso nella seconda serata di mercoledì 13 febbraio 2025 senza stampelle. La cantante prima dell'inizio della kermesse si è infortunata cadendo dalle scale del teatro: nonostante il tutore e l'aiuto delle stampelle nelle prime ore dell'evento, è riuscita a esibirsi senza alcun aiuto durante la gara. Questo grazie ad una protezione particolare al piede: a Fanpage.it ieri spiegò che riesce a resistere per qualche minuto con il piede fasciato. "Mi hanno anche attaccato con lo scotch la scarpa al piedi. Rimango in piedi solo per quei 3 minuti e mezzo, tempo dell'esibizione", le parole.

Francesca Michielin con il piede fasciato e scotch alle scarpe durante l'esibizione a Sanremo

Francesca Michielin ha cantato Fango in paradiso sul palco dell'Ariston senza le stampelle: questo grazie ad alcune protezioni al piede dopo l'infortunio alla vigilia del Festival. La cantante, come raccontato a Fanpage.it, ha il piede fasciato durante la performance: "Sul palco riesco a resistere mezz'ora fasciata, mi hanno anche attaccato con lo scotch la scarpa al piedi. Rimango in piedi solo per quei 3 minuti e mezzo, tempo dell'esibizione", le parole. Al termine dell'esibizione nella seconda serata del Festival non è riuscita a trattenere l'emozione: è scoppiata a piangere prima di abbracciare Carlo Conti e ringraziarlo.

L'infortunio prima di Sanremo

Con un post condiviso su Instagram Francesca Michielin, alla vigilia del Festival, fece sapere di essersi infortunata. Ha avuto un piccolo incidente poco prima dell'inizio della kermesse cadendo dalle scale del teatro Ariston. "Non c'è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire", scrisse su Instagram a corredo di una foto con il tutore al piede. Sul green carpet ha poi sfilato con le stampelle.