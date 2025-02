Francesca Michielin infortunata, Carlo Conti l’accompagna sul palco per le prove prima di Sanremo

video suggerito

Francesca Michielin, in gara a Sanremo 2025 con il brano Fango in Paradiso, si è infortunata pochi giorni prima dell'inizio del Festival. Con un post pubblicato su Instagram, la cantante aveva annunciato di essere caduta dalle scale del teatro Ariston. Nel corso delle ultime prove prima dell'inizio ufficiale della kermesse canora, l'artista ha fatto il suo ingresso in sala con la gamba destra fasciata e accompagnata dal conduttore Carlo Conti.

Ultime prove per la prima serata del Festival, Carlo Conti accompagna Francesca Michielin sul palco

Claudicante ma pronta per le ultime prove in vista della prima serata di Sanremo. Dopo l'infortunio cadendo dalle scale del Teatro Ariston, Francesca Michielin ha fatto il suo ingresso sul palco mostrando una vistosa fasciatura alla caviglia destra. Ad accompagnarla c'era il conduttore della kermesse canora Carlo Conti: una scena che probabilmente potrebbe replicarsi anche domani, martedì 11 febbraio, nel corso del primo appuntamento con il Festival. La cantante – per la terza volta in gara – si esibirà con il brano Fango in paradiso, canzone di cui aveva spiegato il significato a Fanpage.it: "Il fango in paradiso è quella componente di imperfezione che in qualche modo io mi auguro ci sia anche in paradiso a questo punto, perché se in ogni storia una persona parte con le migliori intenzioni e poi va male evidentemente la perfezione e l'idillio non esistono, anche per questo motivo".

Francesca Michielin infortunata prima di Sanremo, l'annuncio sui social

Con un post condiviso su Instagram, Francesca Michielin ha annunciato di aver avuto un piccolo incidente poco prima dell'inizio del Festival di Sanremo 2025. La cantante ha pubblicato due fotografie in cui mostrava il tutore alla gamba destra, accompagnando il post con queste parole: "Non c'è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire". Il riferimento era al brano Nessun grado di separazione, presentato all'Ariston nel 2016, anno della sua prima volta alla kermesse canora.