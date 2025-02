Francesca Michielin e l’assurda festa a sorpresa: “Non ci volevo entrare, lasciata lì dal tipo che mi ha ghostata” Francesca Michielin racconta un retroscena sulla sua festa di compleanno a sorpresa, organizzata dagli amici in occasione dei suoi 30 anni: “L’hanno organizzata nel posto che ha ispirato la scrittura di Fango in paradiso. È stata una grande emozione”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

Con la sua canzone a Sanremo, Francesca Michielin ha raccontato una delle esperienze sentimentali per lei più dolorose e complesse da affrontare, dopo essere stata lasciata prima che la persona in questione sparisse del tutto. Proprio per questo, negli ultimi giorni il tema del ghosting è stato molto discusso e Michielin, che ha compiuto 30 anni il 25 febbraio, ha raccontato un aneddoto legato alla festa a sorpresa che gli amici hanno organizzato per lei, spiegando che il posto in cui si è tenuta è stato proprio quello in cui si era consumata l'atroce delusione di essere stata lasciata.

Il racconto di Francesca Michielin

Una scelta non casuale, stando a quanto ha raccontato in alcune storie pubblicate sui social: "Ieri è successa una cosa assurda. Io sono un po' mistica, vivo in questo mondo mio, in cui utto è collegato e quindi devo raccontarvela. Ieri ho compiuto 30 anni e per diversi motivi non volevo festeggiare, non ero propio nel mood giusto. Ho detto a tutti che non avrei fatto feste e al massimo qualcosa più in avanti […] Io non amo comprare cose da vestire, sono una che sta tutto il giorno in tuta e pigiama, mette le stesse magliette che metteva alle medie. Però non so perché ma in questi giorni ho detto che avevo voglia di farmi un regalo e comprare un vestito nuovo. Ieri sera avevo voglia di metterlo nonostante non dovessi fare nulla, ma alle ore 8 vengo prelevata da casa".

Il racconto di Michielin prosegue così: "Mi dicono che mi porteranno in un posto galante e mi dico che ero vestita benissimo per l'occasione. Arriviamo in questa pizzeria e appena me ne accorgo dico che lì non ci voglio stare. Non volevo dire perché ma in quella pizzeria è successo il misfatto che mi ha ispirata a scrivere Fango in paradiso. Cioè, io l'ultima volta che sono andata in questo posto, ormai anni e anni fa, è stata la volta in cui questo tipo mi ha mandato l'ultimo messaggio per poi sparire, ghostarmi e non rispondermi più al telefono. Mi ricordo questa cena in lacrime lì con il mio migliore amico, in cui mi chiedevo cosa avesse provocto una cosa del genere".

La commozione davanti alla sorpresa degli amici

A quel punto la cantante racconta che avrebbe voluto evitare di trascorrere il compleanno lì, prima di capire che si trattasse di una sorpresa: "Non ci volevo entrare, insomma. Mi dicono di fidarmi ed entro. Arrivo e mi avevano fatto una festa a sorpresa, tutti vestiti da corsari, pirati. Mi sono commossa tantissimo, perché nessuno mi aveva mai fatto una festa a sorpresa e perché c'erano tutti i miei amici storici".