Come ha festeggiato i 30 anni Francesca Michielin: look da pirata e torta di compleanno personalizzata

A cura di Giusy Dente

I 30 anni non possono passare inosservati e infatti Francesca Michielin ha deciso di festeggiarli in grande stile, anche se leggermente posticipati. "La mia festa di compleanno sarà all’Arena di Verona il 4 ottobre" ha annunciato la cantante, rivelando dunque il progetto di un grande concerto che coinvolgerà anche dei colleghi: Fedez, Gaia, Fiorella Mannoia, Giorgio Poi, Irama e Max Gazzè. Intanto si è "accontentata" di un party tra amici.

Francesca Michielin compie 30 anni

La cantante ha appena archiviato l'esperienza sanremese. È tornata all'Ariston con una canzone in cui ha raccontato una parte del suo vissuto: ha scelto di mettersi a nudo con un brano di impronta autobiografica, tratto dalla personale esperienza di una storia finita male. Nella classifica finale la sua Fango in Paradiso si è piazzata 21esima. Adesso per lei comincia un periodo di preparazione in vista del grande evento del 4 ottobre: sarà il suo modo di celebrare i 30 anni facendo ciò che ama assieme ai fan che la sostengono ormai da anni, dalla vittoria a X Factor nel lontano 2011.

All'epoca frequentava ancora il liceo. La madre in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione appunto dei 30 anni, ha raccontato che la sua preoccupazione era che il talent le facesse perdere troppi giorni di scuola! Oggi quella ragazzina è cresciuta ed è circondata da tanto affetto: è diventata una donna. Si è laureata al Conservatorio col massimo dei voti, ha fatto della passione per la musica un lavoro, ma si è cimentata anche come conduttrice, rivelando un'altra parte di sé e dimostrandosi capace di mettersi in gioco. Questa è una qualità che i fan apprezzano molto, unita alla sua solarità, alla sincerità, alla naturalezza che dimostra sempre. Il suo bilancio dei primi 30 anni di vita sembrerebbe positivo.

Il compleanno di Francesca Michielin

La cantante ha festeggiato il compleanno con un party tra amici. Ha condiviso alcuni scatti della serata su Instagram: nelle foto è sorridente e piena di gioia, indossa un grosso cappello da pirata, con tanto di pappagallo sulla spalla, proprio come vuole la tradizione. Sembra li usassero per avere indicazioni sui cambiamenti delle condizioni meteo, studiandone i movimenti. Immancabile una torta, con tanto di candeline rigorosamente spezzate per esprimere il desiderio. È una torta personalizzata, la tendenza del momento ai birthday party.

Anche le celebrities ne sono fan ed è gara a chi trova la scritta più ironica, più simpatica. Su quella di Valentina Ferragni c'era scritto: "31 ma ancora rimorchio i 2000" in riferimento al fidanzato che è più piccolo di lei. Su quella di Elisabetta Gregoraci: "Cioccolato Caos e Sogni dal 1980". Sulla torta di Francesca Michielin, invece, c'è scritto: "I'm not just a girl, I am a princess", con disegno di un criceto su uno strato rosa e Macarons tutt'intorno. Ora può iniziare il conto alla rovescia per la festa vera, quella all'Arena di Verona che tutti i fan aspettano.