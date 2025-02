Finale Sanremo 2025, in diretta la quinta serata: apre Gabry Ponte con Tutta l’Italia

Edoardo Bove, centrocampista 22enne della Fiorentina, è uno dei super ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2025 in onda su Rai 1 sabato 15 febbraio. Il calciatore salirà sul palco del Teatro Ariston per presentare una delle sue canzoni. Il 1 dicembre ha avuto un malore durante Fiorentina – Inter, in seguito al quale ha subito una operazione in cui gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.