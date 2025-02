video suggerito

Cos’è la pietra sul testo di Bella Stronza, la cover di Fedez-Masini a Sanremo 2025 e qual è il suo significato La pietra nell’immagine di copertina di Bella Stronza, la canzone di Fedez e Marco Masini nella serata delle cover a Sanremo 2025, è una fluorite: questo minerale, noto anche come “pietra del genio”, è associato a un significato simbolico e curativo, di chiarezza mentale e cura delle emozioni. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram / La pietra sul testo di Bella Stronza è una fluorite, un minerale scelto da Fedez perché associato a un significato simbolico e curativo, di chiarezza mentale e cura delle emozioni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una pietra sul testo di Bella Stronza, la canzone di Fedez e Marco Masini nella serata delle cover a Sanremo 2025, è l’immagine scelta per la copertina della canzone che ha acceso le polemiche delle ultime settimane, per i riferimenti all’ex moglie del rapper, Chiara Ferragni, o forse al suo ultimo amore, Angelica Montini.

Questa pietra, dall’aspetto caratteristico per le sfumature, che vanno dal trasparente al verde chiaro, è una fluorite, un minerale di fluoruro di calcio, conosciuto per la sua bellezza e spesso associato a un significato simbolico e curativo, perché si pensa che possa promuovere la chiarezza mentale e la cura delle emozioni. La fluorite è infatti nota anche come “pietra del genio”, perché si ritiene che possa favorire la lucidità di pensiero e l’equilibrio emotivo, promuovendo un senso di pace interiore.

Cosa significa la fluorite, la pietra scelta da Fedez per la cover di Bella Stronza

La pietra scelta da Fedez per la cover di Bella Stronza è una fluorite, la forma minerale del fluoruro di calcio, il cui colore può variare da trasparente a verde, viola, blu, giallo o rosa a seconda delle impurità.

Nelle sfumature del verde, la fluorite assume però un significato ben preciso, perché questo minerale è associato alla guarigione fisica ed emotiva. Si ritiene inoltre che possa promuovere la crescita e l’equilibrio, per cui la fluorite viene spesso utilizzata per favorire la stabilità mentale e la cura delle emozioni.

Fedez può aver scelto la fluorite per queste sue proprietà: secondo gli esperti di cristalloterapia, la fluorite “raffina le capacità cognitive” e “spinge all'autoconoscenza facendo riemergere le emozioni represse e aiutando a comprenderle ed eliminarle”. Per queste capacità, si pensa possa riequilibrare la sfera mentale e quella emotiva, calmando il mondo interiore.

La fluorite si forma come minerale a cristallizzazione tardiva nelle rocce ignee ricche di feldspato e quarzo, generalmente attraverso l’attività idrotermale, ma può essere trovata anche in rocce sedimentarie. Come minerale è piuttosto comune (le riserve mondiali sono stimate in 230 milioni di tonnellate) e si trova principalmente in Sudafrica, Cina, Messico, Canada e Mongolia, ma anche in Europa, in particolare nel Regno Unito e nelle Asturie, in Spagna.

La caratteristica principale della fluorite è quella di mostrare fluorescenza alla luce ultraviolettà, la proprietà che dà il nome a questo minerale, che è legata alle impurità presenti, come ittrio e itterbio, o materia organica, come idrocarburi volatili nel reticolo cristallino. Per l’ampia varietà di colori, la fluorite è conosciuta anche come “il minerale più colorato al mondo”, sebbene il suo impiego più comune non sia legato alla gemmologia (è un minerale molto fragile) ma agli ambiti industriali, dove la fluorite è utilizzata come fonte intermedia di prodotti contenenti fluoro.