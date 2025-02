video suggerito

Cosa è successo a Massimo Ranieri e perché ha l’occhio arrossato a Sanremo 2025: “Emorragia sottocongiuntivale” Massimo Ranieri si è presentato al Festival di Sanremo 2025 con un occhio visibilmente arrossato. Il Professore Angelo Santoliquido, Direttore UO Angiologia al Policlinico Gemelli, ha spiegato il motivo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Massimo Ranieri è tra i Big del Festival di Sanremo 2025. Partecipa all'evento condotto da Carlo Conti con la canzone Tra le mani un cuore. Nelle sue ultime esibizioni, si è presentato sul palco con un occhio visibilmente arrossato. Il Professore Angelo Santoliquido, Direttore UO Angiologia al Policlinico Gemelli a Roma, è intervenuto nel programma Buongiorno Benessere condotto da Vira Carbone e ha spiegato l'origine di quell'occhio arrossato.

Cosa è successo a Massimo Ranieri, parla l'esperto

Il Professore Angelo Santoliquido ha spiegato il motivo dell'occhio rosso di Massimo Ranieri: "Quello che si vede in Massimo Ranieri è un'emorragia sottocongiuntivale. Quando il sangue stravasa dalla congiuntiva dà questa colorazione rossa del sangue che è uscito fuori.". E ha aggiunto:

Le motivazioni possono essere tante. La prima cosa di cui tutti si preoccupano è la pressione alta. Un rialzo pressorio può dare la rottura di un capillare. È concettualmente possibile, ma ci sono tante altre possibilità. Una è molto banale e spesso poco pensata: farmacologica. Chi prende farmaci antiaggreganti, parliamo della banale aspirina o altri farmaci simili, ha una maggiore facilità nel fare ematomi. Cosa che spesso riscontrano sul corpo o a livello dell'occhio.

Ha elencato, poi, altre cause possibili: "Esistono anche altre cause molto più banali, come quelle traumatiche. Quando stuzzichiamo l'occhio con un colpo di freddo, vento, finestrino abbassato. Questo può dare un'infiammazione e un'emorragia sottocongiuntivale. Un'altra causa frequente da non dimenticare mai è la secchezza oculare. Quando la lacrimazione si riduce, si infiamma e si può avere un'emorragia".

L'artista di Sanremo 2025 non ha nulla di grave

Stefano Barabino, responsabile del Centro di superficie oculare e occhio secco presso l'ospedale Sacco, università Statale di Milano, raggiunto da AdnKronos ha rassicurato: "Non è nulla di grave, un disturbo che passa dopo una settimana senza alcuna terapia".