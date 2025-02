Massimo Ranieri nella terza serata di Sanremo 2025 con un occhio arrossato: cosa potrebbe essere successo

video suggerito

Massimo Ranieri si è esibito sul palco dell'Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo 2025 con un occhio visibilmente arrossato. Il cantante napoletano ha comunque eseguito senza problemi il brano ‘Tra le mani un cuore‘. L'occhio iniettato di sangue è dovuto forse alla rottura di un capillare. L'ironia corre sul web, c'è chi scrive "Massimo Ranieri che si è trovato nel mezzo della rissa di Tony effe e Fedez", chi aggiunge che l'occhio compromesso potrebbe essere il risultato di un prestito di lentine con Fedez e chi sentenzia "Massimo Ranieri mi sembra comunque tendenzialmente più in forma dei Duran Duran".

La canzone scritta da Tiziano Ferro

Nel 2020 è stato Super ospite al Festival con il duetto con Tiziano Ferro nel brano iconico ‘Perdere l’amore', confermando una grande amicizia che lo ha portato quest’anno a presentare una canzone con la firma proprio dell'amico Ferro. A poche settimane dall'inizio del Festival, Ranieri aveva dichiarato: "Tra le mani un cuore è una canzone d’amore struggente e racconta l’amore come un processo di protezione. Perché se ami qualcuno non devi fargli male, ma in fondo è anche una canzone contro la guerra mondiale o quella di tutti i giorni‘.

La serata cover di venerdì 14 febbraio

Per la serata cover di venerdì 14 febbraio, nella serata di San Valentino, Massimo Ranieri si esibirà con i Neri per Caso nel brano ‘Quando‘. La loro esibizione è molto attesa. Nello stesso giorno uscirà anche il suo album. La quarta serata sarà condotta da Carlo Conti insieme a Geppi Cucciari e Mahmood.