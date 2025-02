video suggerito

La scaletta della terza serata di Sanremo 2025 La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025 in diretta su Rai 1 dal teatro Ariston giovedì 13 febbraio 2025. Tutti i cantanti che si esibiranno e gli ospiti. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston giovedì 13 febbraio 2025 vedrà esibirsi i restanti 14 Big che non sono saliti sul palco nella seconda serata. Al fianco di Carlo Conti ci sarà un tris di donne note del mondo dello spettacolo e della musica italiana: Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini sono le co-conduttrici scelte dal direttore artistico per il terzo appuntamento con la kermesse che vedrà come super ospite il gruppo musicale Duran Duran. Simon, Roger, John e Nick torneranno all'Ariston per segnare il quarantennale dall'ultima volta nel 1985. Tra gli ospiti anche Iva Zanicchi per ritirare il premio Città di Sanremo alla carriera. La terza puntata del Festival vedrà anche il vincitore di Sanremo Giovani: è prevista la finalissima delle Nuove Proposte e uno tra Alex Wyse e Andrea Settembre sarà premiato come vincitore tra i giovani talenti emergenti.

Di seguito la lista dei cantanti che si esibiranno nel terzo appuntamento di Sanremo, non in ordine di apparizione:

Gaia – Chiamo io chiami tu

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Noemi – Se t’innamori muori

Modà – Non ti dimentico

Brunori Sas – L’albero delle noci

Irama – Lentamente

CLARA – Febbre

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Sarah Toscano – Amarcord

Joan Thiele – Eco

Tony Effe – Damme ‘na mano

Olly – Balorda nostalgia

Shablo feat Guè, Joshua, Tormento – La mia parola