video suggerito

Il testo e il significato di Febbre, la canzone di Clara in gara al Festival di Sanremo 2025 Clara si presenta al Festival di Sanremo 2025 con Febbre: si tratta della seconda partecipazione al Festival per la cantante varesina. Qui il testo e il significato del brano. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Clara, Sanremo 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Clara, nome d'arte di Clara Soccini, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Febbre. Si tratta della seconda partecipazione della cantante varesina sul Palco dell'Ariston, tra i 29 cantanti in gara, dopo l'esordio nella scorsa edizione con Diamante Grezzi, classificatasi in 24° posizione finale. Hanno lavorato al brano Jacopo Ettorre, Madame, Dardust e Federica Abbate. Febbre sviluppa il suo immaginario attorno a un rapporto difficile, a una sensazione che la protagonista non smette di provare, anche se l'altra persona "mi guarda dall'alto, trascinandomi in basso". Qui il testo e il significato di Febbre.

Il testo di Febbre di Clara

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro.

È anche deludere

E ha un’abitudine

Come nel mio primo

Giorno di scuola

Non so che faccio qui.

Il buio è tagliato dalle luci viola

E il cielo fa come un glitch.

Tu mi guardi dall’alto trascinandomi in basso

Non ascolti quando grido, sembri fatto di ghiaccio

Io sono fatta così alle feste chic

Sola su un terrazzo

Tutti fanno bling bling, io nemmeno mi piaccio.

Non dire je t’aime

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male, male.

I tuoi occhi Blue Klein dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale e scende.

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama.

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre.

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro.

Corro, corro come dentro un bosco

Dentro questo inferno è più difficile

Questo amore, dimmi quanto costa

Ti senti un’ombra qua vicino a me.

Non ascolti quando grido

E nemmeno se taccio

Non ascolti quando grido.

Non dire je t’aime

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male, male.

I tuoi occhi Blue Klein dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale e scende.

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama.

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre.

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere…

Non dire je t’aime

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male, male.

I tuoi occhi Blue Klein dicono che

Stanotte è solo febbre

Che poi ti prende…

Come la febbre

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama.

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre.

Il significato di Febbre, la canzone di Clara

Clara è tra le protagoniste sul palco del Festival di Sanremo 2025: per la seconda apparizione al Festival, la cantante si esibisce con Febbre. Una canzone a cui hanno collaborato Jacopo Ettorre, Madame, Dardust e Federica Abbate. Febbre riflette su un rapporto difficile, un tira e molla continuo tra i due partner, una sensazione che non riesce a scomparire nella protagonista, anche se attraversata dal dolore. Il tutto condito con una cassa dritta, che lo rende un pezzo ballabile. Nell'intervista disponibile su Rai Play, Clara ha raccontato così il brano: "Febbre è una canzone a cui tengo tanto ed ho voluto usare proprio quest’immagine perché tutti noi abbiamo in mente cos’è la febbre che, seppure non è una cosa concreta, cambia la temperatura… sale e scende, un po’ come le nostre giornate, le nostre emozioni e siccome arrivo da un anno pieno di emozioni, fortunatamente molto positive, ho pensato di portarla a Sanremo".