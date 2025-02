video suggerito

Il testo e il significato di Non ti dimentico, la canzone dei Modà a Sanremo 2025 I Moda si presentano al Festival di Sanremo 2025 con Non ti dimentico: si tratta della quinta partecipazione da concorrenti Big al Festival per la band. Qui il testo e il significato. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vincenzo Nasto

Moda, Sanremo 2025

I Modà, la band formata da Francesco Kekko Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani, si presentano al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Non ti dimentico. I gruppo torna sul palco dell'Ariston per la quarta volta in carriera tra i cantanti della sezione big dopo il secondo posto con Emma Marrone nel 2011 con Arriverà, il terzo posto nel 2013 con Se si potesse non morire e 10 anni dopo con Lasciami. Non ti dimentico, insieme ai brani di Brunori Sas, Achille Lauro e Bresh sono gli unici in gara ad avere un unico autore: in questo caso il frontman Kekko Silvestre. Qui il testo e il significato di Non ti dimentico.

Il testo di Non ti dimentico

Convivere con il senso che sarebbe stato,

Parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto,

E camminare in strada con lo sguardo verso il basso,

Cercando le risposte tra i tuoi passi sull’asfalto,

E chiedersi se credi davvero in qualche cosa,

Se non lasciarti andare fa più male o più paura.

L’ho letto sull’oroscopo che quelli del mio segno

Di complicarsi i piani quasi ne hanno un po’ bisogno.

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo,

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo,

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto,

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto.

Ma è ora del ritorno,

È l’ora del coraggio,

Forse è vero, siamo fatti tutti e due per qualcun altro.

Ma io non ti dimentico,

Io no, non ti dimentico.

Difficile accettarlo,

Ma non siamo più gli stessi.

Difficile convivere tra tutti quei ricordi,

Che sanno di passione,

Che sanno di rimpianti,

Che sanno di carezze date al buio mentre dormi.

Chissà se ti ricordi

La mia prima domanda,

Dicesti “non ti posso dare ora una risposta”,

Eppure lo sapevi

Ma non volevi dirlo

Soltanto per paura,

Soltanto per orgoglio.

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo,

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo,

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto,

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto.

Ma è l’ora del ritorno,

È l’ora del coraggio,

Forse è vero che siamo fatti tutti e due per qualcun altro.

Ma io no, non ti dimentico,

Io no, non ti dimentico.

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo,

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo,

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto,

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto.

È l’ora del ritorno,

È l’ora del coraggio,

Forse è vero che siamo fatti tutti e due per qualcun altro.

Io no, non ti dimentico,

Ma io no, non ti dimentico.

Il significato della canzone dei Modà al Festival di Sanremo

I Modà sono tra i protagonisti sul palco del Festival di Sanremo 2025: per la quarta apparizione al Festival, la band di esibisce con Non ti dimentico. Un brano pop rock che segna anche il ritorno delle canzoni d'amore dei Moda: al centro il coraggio di andare avanti e non perdersi nella tristezza dei ricordi. Nell'intervista disponibile su Rai Play, Kekko Silvestre ha raccontato così il brano: "La nostra canzone è una canzone d’amore in pieno stile Modà. Questa volta è veramente potente perché si parla d’amore ma si parla anche di coraggio, perché l’amore spesso può finire e arriva un momento in cui il coraggio e la determinazione di andare avanti sono fondamentali per non cadere nella tristezza. In quella parte del tuo cuore c’è sempre quel ricordo che che a volte, anche forse pensandoci, ti fa stare bene".