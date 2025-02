video suggerito

Chi è Alex Wyse, il cantante in gara a Sanremo 2025 tra le nuove proposte Alex Wyse, nome d'arte del cantante Alessandro Rina, ex concorrente di Amici 21, è uno dei 4 partecipanti del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte: si esibirà con Rockstar.

A cura di Vincenzo Nasto

Alex Wyse, Sanremo 2025

Alex Wyse, nome d'arte del cantante comasco Alessandro Rina, è uno dei 4 concorrenti del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la canzone Rockstar : arriva alla kermesse ligure dopo la partecipazione ad Amici 21 e la vittoria di Sanremo Giovani. Durante il percorso nel talent ha pubblicato gli inediti Sogni al cielo e Senza chiedere permesso, che entreranno nell'Ep dal titolo Non Siamo Soli. Ecco chi è Alex Wyse.

Chi è Alex Wyse, il percorso musicale dopo Amici

Dopo l'ingresso durante l'edizione di Amici 21, Alex Wyse si è fatto conoscere attraverso gli inediti Accade, Senza chiedere permesso e Sogni al cielo, che conta adesso oltre 17 milioni di streaming su Spotify. Arrivato alla fase finale del Serale si arrese alla vittoria di Luigi Strangis: il 10 giugno esce il suo primo Ep Non siamo soli. Successivamente pubblica Mano ferma e la collaborazione con Sophie and the Giants dal titolo Dire, fare curare.

Le selezioni per Sanremo Giovani e la vittoria tra le Nuove proposte

Seguono un po' di te e La mia canzone per te, prima dell'arrivo nel 2024 di Gocce di Limone e di Amando si impara: si tratta dell'ultimo singolo prima della partecipazione a Sanremo Giovani con Rockstar: il 18 dicembre scorso, dopo la vittoria nella sfida con Selmi, viene ufficializzata la sua presenza nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

La vita privata di Alex Wyse

Non è possibile conoscere lo stato sentimentale di Alex Wyse in questo momento. Solo lo scorso anno c'erano indizi su un possibile riavvicinamento con la ballerina Cosmary Fasanelli, anche lei concorrente di Amici 21. Infatti, in un video dell'ex velina di Striscia La Notizia, aveva pubblicato un video con il brano in sottofondo del cantante comasco. Nei commenti, Wyse aveva commentato scrivendo: "Abbi cura di te". Un commento che per alcuni utenti è sembrato un ritorno di fiamma.