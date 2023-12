Ritorno di fiamma tra Cosmary Fasanelli e Alex Wyse, gli indizi che fanno pensare al riavvicinamento Possibile ritorno di fiamma tra Cosmary Fasanelli e Alex Wyse: alcuni indizi social fanno pensare a un riavvicinamento tra i due ex allievi di Amici 21, che sono stati fidanzati per alcuni mesi. Dopo la fine della loro relazione, la ballerina si è fidanzata con Nunzio Stancampiano, collega e amico del cantante nella scuola.

A cura di Elisabetta Murina

Possibile ritorno di fiamma tra Cosmary Fasanelli e Alex Wyse. I due ex allievi di Amici 21 sono stati fidanzati per alcuni mesi fino a quando la ballerina non ha iniziato una relazione con Nunzio Stancampiano, ora finita, a sua volta ballerino nella stessa edizione del talent. Secondo alcuni utenti, però, tra la prima coppia potrebbe esserci un riavvicinamento in corso.

L'indizio social che ipotizza il ritorno di fiamma

Ci sono alcuni indizi social che fanno pensare a un ritorno di fiamma tra Cosmary e Alex. Uno di questi sarebbe un Tiktok della ballerina, anche ex velina di Striscia la Notizia, che come colonna sonora ha scelto l'ultimo brano dell'ex fidanzato. dal titolo Un pò di te. Non solo: lui ha anche commentato il video in questione scrivendo: "Abbi cura di te". Parole che a molti utenti sul social sono apparse dolci e protettive, quasi a voler riaccendere una scintilla. Per ora i diretti interessati non hanno commentato le indiscrezioni.

Gli ex di Cosmary: Alex Wyse e Nunzio Stancampiano

Nella scuola di Amici 21, Cosmary ha conosciuto Alex e ha iniziato con lui una relazione. La loro frequentazione, però, è arrivata al capolinea dopo qualche mese dalla fine del programma. Ad annunciarlo, nel luglio del 2021, era stata proprio la ballerina su Instagram, spiegando che il rapporto non è andato avanti come avrebbe voluto. Poco dopo, la velina di Striscia la Notizia è uscita allo scoperto con il nuovo amore, Nunzio Stancampiano, amico di Alex ad Amici.

Nunzio, Cosmary e Alex

Una frequentazione che all'epoca aveva fatto scalpore, ma che i due avevano deciso di vivere alla luce del sole, con foto e dichiarazioni d'amore sui social, mentre Alex manteneva il silenzio. "Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio. Quindi possiamo dire che Alex è stato cornuto per dei mesi", ha poi raccontato Fabrizio Corona parlando con Nunzio, che ha confermato questa versione della storia. Cosmary avrebbe quindi tradito Alex con Nunzio. Ma anche con quest'ultimo la relazione è naufragata lo scorso agosto, nonostante diversi tentativi di recuperarla.