Cosmary Fasanelli rompe il silenzio sul rapporto con Nunzio Stancampiano, la versione della velina Dopo settimane di silenzio e avvistamenti che avevano fatto pensare a un ritorno di fiamma, Cosmary Fasanelli rompe il silenzio a proposito del suo rapporto con il ballerino conosciuto ad Amici, Nunzio Stancampiano.

A cura di Stefania Rocco

Da settimane, i fan della coppia formata da Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano stano cercando di capire quanto sta accadendo tra i due. Dopo le prime voci di crisi – mai smentite – era arrivato il gesto eclatante dell’ex ballerino di Amici, determinato a riconsquistare la compagna. Poche settimane più tardi, la velina di Striscia la notizia era volata a Parigi insieme ai suoi genitori e, negli stessi giorni, anche il ballerino aveva fatto sapere di stare partendo per usa Francia, un gesto che aveva spinto i fan a pensare che i due si fossero riappacificati. In realtà, le cose stanno in maniera diversa ed è Cosmary stessa a raccontarlo.

Cosmary Fasanelli: “Con Nunzio è finita”

In risposta a una domanda ricevuta attraverso l’apposito box su Instagram. Cosmary ha spiegato per la prima volta come stanno realmente le cose: “Prendo questa domanda per rispondere dato che su questo argomento me ne fate tantissime e credo che in minima parte io debba dare delle spiegazioni. Mi dissocio da qualsiasi voce circolata a proposito di tradimenti. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali. Penso sia normale a vent’anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Voglio dire, non c’è bisogno di farne un dramma. Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. Di rispettare me e lui, quindi non insultare. La mia storia è finita e non vorrei parlarne più”.

Il viaggio a Parigi? Solo una coincidenza

Era stato Nunzio, circa un mese fa, a intervenire sui social per smentire le indiscrezioni secondo le quali avesse seguito la ex compagna a Parigi perché incapace di rassegnarsi alla fine della loro storia. Una ricostruzione che aveva comprensibilmente ferito il ballerino, spingendolo a intervenire per fare chiarezza: “Ho fatto uno scalo a Roma per poi arrivare a Parigi, sono stato 7 ore a Roma dove ho fatto pure l’aperitivo se vi interessa. Quindi se avessi preso il diretto, sarei arrivato prima io a Parigi!”. Il fatto che si trovassero entrambi in Francia, quindi, sarebbe stato frutto esclusivamente di una coincidenza.