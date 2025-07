video suggerito

Orlando Bloom rompe il silenzio dopo la rottura con Katy Perry: "La solitudine nasce dall'incomprensione" Orlando Bloom rompe il silenzio dopo la rottura con Katy Perry e affida ai social un messaggio che lascia intravedere il suo stato d'animo. Dopo nove anni d'amore, la coppia ha annunciato la separazione e la volontà di restare uniti per crescere insieme la figlia Daisy.

Orlando Bloom sta attraversando un periodo di riflessione dopo la fine della lunga storia d'amore con Katy Perry. L'attore britannico – noto per i suoi ruoli ne Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi – ha condiviso sul suo profilo social alcuni messaggi che sembrano lasciar intendere come si senta dopo la rottura con la cantante americana.

Orlando Bloom dopo la rottura con Katy Parry: il messaggio sulla solitudine

Sul suo profilo Instagram, Bloom ha pubblicato un carosello di immagini contenenti citazioni dello psicoanalista Carl Gustav Jung e tra questa anche una che sembra parlare del suo stato d'animo: "La solitudine non dipende dall'assenza di persone attorno, ma dall'incapacità di esprimere ciò che per noi è importante". Un messaggio che in molti hanno interpretato come un chiaro riferimento al momento difficile che sta vivendo dopo la separazione da Katy Perry.

Orlando Bloom e Katy Perry si dicono addio: la rottura dopo 9 anni d'amore

Dopo settimane di indiscrezioni, qualche giorno fa è arrivata la conferma ufficiale: Orlando Bloom e Katy Perry si sono lasciati. A darne notizia sono stati i loro agenti, attraverso una nota inviata alla rivista People, in cui hanno spiegato che la coppia ha deciso di modificare la propria relazione per concentrarsi sulla co-genitorialità della piccola Daisy Dove, nata nel 2020: "Continueranno a essere visti insieme come una famiglia, poiché la loro priorità comune è – e sarà sempre – crescere la figlia". La storia tra l'attore e la popstar era cominciata nove anni fa e nel 2019 era arrivata una proposta di matrimonio. Nonostante qualche crisi nel corso del tempo, i due avevano sempre cercato di superare insieme i momenti difficili. Negli ultimi mesi, però, i due sono arrivati alla difficile scelta di separarsi come coppia, ma di restare uniti per il bene della loro primogenita.