Katy Perry e Orlando Bloom ufficializzano la separazione: "Si concentreranno sulla co-genitorialità" Katy Perry e Orlando Bloom hanno ufficializzato la loro separazione con un comunicato congiunto rilasciato alla rivista People. I due, infatti, hanno dichiarato di avere come unico obiettivo la co-genitorialità della piccola Daisy Dove, nata cinque anni fa.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo indiscrezioni e verità mai pienamente confermate, è giunta l'ufficialità della separazione tra Katy Perry e Orlando Bloom. I portavoce della coppia hanno rilasciato un comunicato congiunto alla rivista People, nel quale chiariscono quali saranno le intenzioni future dei due.

La coppia ha ufficializzato la separazione

Le voci di una rottura tra la pop star e l'attore di Hollywood circolavano già da qualche mese, ma non c'era stato nulla che facesse pensare a un distacco definitivo, se non il fatto che i due era da tempo che non si mostravano insieme, insieme a qualche rumors che alimentava la possibilità di una crisi in atto. A seguito di settimane infuocate, in cui si sono fatte congetture su possibili flirt di Bloom al matrimonio di Jeff Bezos a Venezia e sulle lacrime di Katy Perry durante la tappa del suo tour in Australia, la coppia ha deciso di rilasciare un comunicato alla rivista People in cui si legge:

A causa dell'interesse e delle conversazioni recenti sulla relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry, i loro agenti hanno confermato che Orlando e Katy hanno modificato la loro relazione negli ultimi mesi per concentrarsi sulla co-genitorialità. Continueranno a essere visti insieme come una famiglia, poiché la loro priorità comune è – e sarà sempre – crescere la figlia [Daisy Dove, 4 anni e mezzo] con amore, stabilità e rispetto reciproco.

La storia d'amore di Orlando Bloom e Katy Perry

I due avevano iniziato la loro storia d'amore nove anni fa e qualche anno dopo, Orlando Bloom aveva anche chiesto alla cantante nel 2019 di sposarlo, regalandole un anello mozzafiato. La loro storia d'amore sembrava procedere a gonfie vele, tra vacanze spesso in Italia, red carpet affiatati e sostegno reciproco manifestato in varie interviste, anche dopo un periodo di difficoltà che però riuscirono a superare brillantemente. Nel 2020 i due sono diventati per la prima volta genitori di Daisy Dove, che ad agosto compirà 5 anni, ed è per lei che cercheranno di mantenere un rapporto quanto mai sereno. I molteplici impegni di entrambi, avevano reso difficile la gestione della relazione, nella quale si erano accumulate tensioni che, poi, sono sfociate nella decisione di allontanarsi in maniera definitiva.