Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza insieme dopo la separazione: lo yacht in Costiera Amalfitana

Orlando Bloom e Katy Perry stanno trascorrendo le vacanze in Italia insieme, nonostante la recente separazione. L’attore e la popstar si trovano in Costiera Amalfitana, a bordo di uno yacht di lusso. Con loro anche Flynn, 14 anni, nato dalla precedente relazione di Bloom con Miranda Kerr, e la piccola Daisy Dove, l’unica figlia avuta dalla coppia.

Tra Orlando Bloom e Katy Perry l’amore è finito, ma l’affetto è rimasto immutato. Lo dimostrano le foto condivise dall’attore sul suo profilo Instagram: immagini che raccontano le vacanze italiane dell’ex coppia. Dopo essere arrivato a Venezia per partecipare alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, Bloom ha scelto di proseguire il suo soggiorno in Italia insieme alla famiglia al completo, ex compagna compresa. In questi giorni, a bordo di un lussuoso yacht, la famiglia ha esplorato alcuni dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana.

Vacanze in famiglia dopo l’annuncio della separazione

Per la coppia, si tratta del primo viaggio insieme dopo la notizia ufficiale della separazione. Con l’attore e la popstar c’erano anche Flynn, 14 anni (nato dal legame tra Bloom e Miranda Kerr), e Daisy Dove, la figlia di 4 anni e mezzo avuta da Katy Perry.

È evidente come entrambi abbiano scelto di anteporre il benessere della figlia a ogni possibile tensione post-rottura. Ne emerge un quadro familiare armonioso, segno dell’impegno di Orlando e Katy nel mantenere un rapporto civile e collaborativo, indispensabile per continuare a essere genitori presenti e uniti. Uno sforzo apprezzabile, anche considerando la forte esposizione mediatica a cui entrambi sono sottoposti, esposizione che renderebbe difficile sostenere un rapporto di facciata senza una reale intesa.

L’annuncio della separazione tra Orlando Bloom e Katy Perry

Del resto, l’annuncio ufficiale della separazione aveva già chiarito la volontà di entrambi di restare vicini, uniti dall’amore per la loro bambina. “La coppia non è più coinvolta sentimentalmente ed è concentrata sul crescere un figlio da separati”, recitava il comunicato stampa diffuso dai rispettivi portavoce, “Continueranno a farsi vedere insieme come famiglia: la priorità comune è, e resterà, quella di crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco”. Un impegno che Orlando e Katy sembrano determinati a mantenere.