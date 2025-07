video suggerito

Katy Perry e Orlando Bloom insieme dopo la separazione: "Erano su uno yacht, con loro anche Bezos e la moglie" Dopo l'annuncio della separazione, Katy Perry e Orlando Bloom sono stati visti in vacanza insieme, a bordo di uno yacht al largo della Costiera Amalfitana. Con loro la figlia Daisy Dove e anche gli amici e neo sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

A cura di Elisabetta Murina

Katy Perry e Orlando Bloom in vacanza insieme. Dopo l'annuncio della separazione, arrivato ufficialmente lo scorso 4 luglio, la cantante e l'ormai ex marito sono stati visti a bordo di uno yacht al largo della Costiera Amalfitana. A farlo sapere il settimanale People. L'attore si trovava già in Italia per le lussuose nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, al quale ha partecipato da solo.

Katy Perry e Orlando Bloom insieme dopo la separazione

Stando a quanto racconta People, lo scorso 6 luglio l'ormai ex coppia è stata vista in vacanza insieme, solo qualche giorno dopo aver reso nota ufficialmente la separazione. I due erano a bordo di uno yacht al largo della Costiera Amalfitana, dove hanno incontrato gli amici e neo sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Al loro recente matrimonio a Venezia, però, solo Bloom aveva partecipato, da solo, mentre la cantante era impegnata nel suo Lifetimes Tour. Con loro anche la figlia Daisy Dove, avuta insieme 4 anni fa, e Flynn, figlio 14enne del noto attore. Nonostante non siano più una coppia, di recente avevano rilasciato una dichiarazione spiegando come avrebbero continuato a rimanere uniti per il bene della loro famiglia, soprattutto dei figli.

L'annuncio ufficiale della separazione

Dopo mesi di indiscrezioni sul loro conto e una ‘sparizione' come coppia dalle occasioni pubbliche, Bloom e Perry hanno deciso di rendere pubblica la loro decisione. Le voci di crisi in atto hanno lasciato spazio alla decisione definitiva della separazione, annunciata con un comunicato congiunto alla rivista People:

A causa dell'interesse e delle conversazioni recenti sulla relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry, i loro agenti hanno confermato che Orlando e Katy hanno modificato la loro relazione negli ultimi mesi per concentrarsi sulla co-genitorialità. Continueranno a essere visti insieme come una famiglia, poiché la loro priorità comune è – e sarà sempre – crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco.