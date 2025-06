video suggerito

Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati: "Il rapporto era teso da mesi" Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati. Dopo settimane di rumros che parlavano di crisi, una fonte vicina alla coppia conferma la rottura definitiva. "Non c'è tensione, restano amici" ha dichiarato.

A cura di Gaia Martino

Katy Perry e Orlando Bloom si sarebbero lasciati. Dopo settimane di rumors che parlavano di un allontanamento tra i due a causa di una crisi, una fonte a Us Weekly racconta che nelle ultime ore hanno deciso di porre fine alla loro storia d'amore. La situazione tra i due era "tesa da mesi": la rottura, quindi, non cade come un fulmine a ciel sereno nelle vite dei loro cari.

La rottura tra Katy Perry e Orlando Bloom

"Katy e Orlando si sono lasciati, ma restano amici": con queste parole una fonte vicina alla coppia a Us Weekly ha annunciato la fine della storia d'amore tra la cantante e l'attore. "Al momento non c'è tensione tra loro. Katy è ovviamente sconvolta, ma è sollevata di non dover affrontare un altro divorzio, visto che durante quello precedente, è stato il periodo peggiore della sua vita" ha continuato la fonte al tabloid statunitense. Il rapporto tra loro "era teso da mesi", così come si vociferava, e per questo motivo i due avrebbero deciso di mettere un punto alla relazione. La cantante ora è impegnata in tour, è "distratta" dalla sua vita privata: nonostante ciò, sta fittando la sua tenuta di Westcott a Montecito, in California. Segnale che confermerebbe l'allontanamento dal compagno di lunga data.

La storia d'amore segnata da diverse crisi

La cantante e l'attore hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, e un anno dopo si lasciarono per poi ritornare insieme nel 2018: "Non eravamo coinvolti, lui lo era. Io ero appena uscita da una relazione e volevo cambiare aria" raccontò lei ospite del podcast Call Her Daddy. Dopo essersi ritrovati, lui le chiese di sposarlo nel 2019 e un anno dopo nacque la loro figlia, Daisy Dove, e accantonarono i piani per il matrimonio. Negli anni successivi hanno seguito diversi percorsi di terapia per non lasciare che il loro rapporto morisse. "Non la cambierei per niente al mondo, ma a volte mi chiedo come riusciamo (a gestire la storia, ndr)" raccontò lui al podcast What Now?. Le loro carriere "troppo ingombranti" sarebbero state motivo delle loro crisi.