video suggerito

Katy Perry in crisi con Orlando Bloom, cosa è successo in una lite: “Per lui ridicolo il suo volo nello spazio” È un periodo di crisi quello che Orlando Bloom e Katy Perry stanno vivendo nel loro rapporto. A complicarlo ci sarebbe il fatto che, durante una recente lite, l’attore ha raccontato di aver trovato “imbarazzante” il recente viaggio della compagna nello spazio. La cantante è “rimasta ferita” dalle parole. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Orlando Bloom e Katy Perry non stanno attraversando un momento sereno nel loro rapporto. Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia starebbe valutando l'idea di lasciarsi definitivamente entro la fine dell'anno, dopo una storia d'amore lunga quasi 10 anni. A complicare la crisi sarebbe stato anche un commento poco carino dell'attore nei confronti del recente viaggio spaziale della compagna.

Katy Perry e Orlando Bloom in crisi, la lite per il viaggio nello spazio

Stando a quanto racconta Page Six, il rapporto tra la coppia si sarebbe complicato ancora di più quando, durante una lite, Orlando Bloom ha definito "imbarazzante" il volo nello spazio fatto da Katy Perry lo scorso aprile. La cantante aveva preso parte al viaggio organizzato dalla compagnia Blue Origin di proprietà di Jeff Bezos. "Le ha detto che l'intera faccenda sembrava ridicola", ha fatto sapere una fonte riferendosi al comportamento dell'attore, che invece pubblicamente le aveva fatto sentire tutto il suo appoggio. Perry si è "sentita ferita" da queste parole, come ha spiegato sempre la fonte: "Immagina di andare nello spazio e il tuo partner non è impressionato".

"Orlando Bloom alle nozze di Bezos senza Katy Perry", la sua reazione

A una situazione già delicata si aggiunge il fatto che Bloom dovrebbe partecipare da solo al matrimonio tanto atteso di Lauren Sanchez e Jeff Bezos a Venezia. Una scelta che non sarebbe piaciuta alla cantante, attualmente in tour, che l'ha trovata piuttosto incoerente visto il fatto che Bezos è colui che le ha permesso di andare nello spazio. "Si lamenta del fatto che lei vada nello spazio, e poi vuole andare al matrimonio delle persone che le hanno permesso di farlo. Sono già in una spirale negativa e ora il matrimonio è un'altra questione per cui devono litigare", ha infatti spiegato la fonte.