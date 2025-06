Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: chi erano gli invitati famosi, da DiCaprio con il cappellino a Kim Kardashian

video suggerito

"Sto vivendo una favola": Lauren Sanchez avrebbe usato queste parole per descrivere il matrimonio con Jeff Bezos. La cerimonia si è tenuta ieri, venerdì 26 giugno. La location Venezia, precisamente l'isola di San Giorgio. Dal canto suo, l'imprenditore ha definito la città come "un sogno tra acqua e cielo". Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono diventati marito e moglie circondati da tantissimi invitati vip. Vediamo chi era presente alla lussuosa cerimonia.

Le foto degli invitati vip al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Parata di star a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tanti i volti noti che hanno preso parte alla cerimonia tra attori cinematografici e star televisive. Molti vip hanno colto l'occasione dell'invito alla nozze per immergersi nell'arte veneziana e nella storia dell'incantevole città. Tra le celebrità che hanno preso parte al matrimonio anche Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Oprah Winfrey, Tom Brady, Bill Gates, Diane von Furstenberg, Usher, Ivanka Trump, Jared Kushner, Sydney Sweeney, Vittoria Ceretti, Matteo Bocelli ma anche la Regina Rania di Giordania. Agli invitati, la sposa avrebbe confidato: "Sono al settimo cielo in una città meravigliosa con l'uomo che amo. Non potrei essere più felice". Le numerose proteste dei manifestanti che hanno avuto luogo negli ultimi giorni a Venezia, dunque, sembrano non avere scalfito la serenità della coppia.

La Regina Rania di Giordania

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si erano già sposati in America

Jeff Bezos e Lauren Sanchez avevano già pronunciato il loro sì in America, ma hanno deciso di celebrare una seconda cerimonia a Venezia. Entrambi hanno alle spalle un matrimonio finito. Jeff Bezos era sposato con la scrittrice e filantropa Mackenzie Scott con cui ha divorziato nel 2019. Lauren Sanchez, invece, era sposata con il Presidente esecutivo di William Morris Endeavor Patrick Whitesell. Anche questo matrimonio si è concluso nel 2019.