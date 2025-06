Nozze Jeff Bezos e Lauren Sanchez, la festa finale: il ballo ispirato al Carnevale, 200 invitati e Usher ospite

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Si è concluso in grande stile il matrimonio di Lauren Sanchez e Jeff Bezos a Venezia. Per l'ultima sera di festeggiamenti, dopo la cerimonia ufficiale del 27 giugno all'Isola di San Giorgio e una serie di eventi all'insegna del lusso, i neo sposi hanno organizzato un ballo in maschera all'Arsenale. L'ispirazione è stata il Carnevale veneziano del Settecento e il dress code ‘pigiama party". Contrariamente alle indiscrezioni, non era presente Lady Gaga come ospite, ma a suonare ci sarebbero stati dj come Dj Cassidy e Usher.

Il gran finale delle nozze: il ballo in maschera stile ‘pigiama party'

Per il gran finale del loro matrimonio durato tre giorni, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno organizzato una festa in maschera ispirata al Carnevale del Settecento. La location scelta è stata l'Arsenale di Venezia e a partecipare circa 200 ospiti, mentre alcuni avevano già lasciato la città dopo la cerimonia. Come negli altri loro eventi, anche in questo c'era il divieto per gli invitati di usare lo smartphone, così da poter mantenere una certa privacy (o almeno provarci). Tuttavia, diversi dettagli sono trapelati, a cominciare dal dresscode in stile ‘pigiama party' di lusso: gli invitati infatti sono stati visti arrivare alla location indossando abiti informali, come lingerie e pigiama colorati. Il tema scelto dalla sposa è Dolce Notte e lei ha indossato, come racconta Vogue America, un avito di Donatella Versace.

Gli ospiti della festa finale: niente Lady Gaga e Beyoncè

Riservati fino all'ultimo, invece, gli ospiti presenti all'evento conclusivo dei tre giorni di festeggiamenti. Le ultime indiscrezioni parlavano della presenza di Lady Gaga, Elton John o Beyoncé pronti a far scatenare gli invitati per tutta la sera. Nessuno di questi nomi era però presente. Stando a quanto riporta Adnkronos, a far ballare i presenti sono stati il Dj Cassidy, celebre per le feste più esclusive di Hollywood e della Casa Bianca, e una performance del ballerino e cantante Usher, che ha proposto una scaletta di successi e ritmi sempre diversi tra le installazioni scenografiche presenti.