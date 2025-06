video suggerito

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno detto sì, il matrimonio più discusso dell’anno celebrato a Venezia E arrivato il fatidico sì che lega il terzo uomo più ricco al mondo alla conduttrice e pilota di aerei. Quasi 200 invitati tra star di Hollywwod, della musica e dell’imprenditoria, proteste di attivisti e cittadini veneti. Sanchez pubblica il primo scatto delle nozze sui social. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

138 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno pronunciato il loro sì. Il matrimonio più chiacchierato e discusso dell'anno è stato celebrato a Venezia, per la precisione sull'Isola di San Giorgio, tra le mura della Fondazione Cini. Oltre 200 ospiti Vip presenti alla cerimonia, con i festeggiamenti erano già iniziati con un mega party nel chiostro cinquecentesco della Madonna dell'Orto, a dispetto della pioggia battente.

La prima foto della coppia dopo la celebrazione è stata pubblicata dall'account Instagram di Lauren Sanchez, la prima pubblicata sul suo profilo ufficiale, vicino al milione di follower. Uno scatto che immortala Bezos e Sanchez in abito da cerimonia, sorridenti, tra gli ospiti. Ad accompagnare la fotografia una semplice data, quella della celebrazione del matrimonio.

Gli ospiti delle nozze di Bezos e Sanchez

La cerimonia è stata accompagnata dalle note musicali di Matteo Bocelli, che ha intonato un brano di Elvis Presley. Sabato 28 giugno è in programma un'esclusiva festa alla quale parteciperanno due guest star d'eccezione come Lady Gaga ed Elton John che la accompagnerà. Ospiti della cerimonia una vera e propria parata di star, da personaggi del mondo di Hollywood a grandi nomi del mondo dell'imprenditoria e dei media. Da Orlando Bloom alle sorelle Kardashian, passando per Bill Gates, John Elkann e Lavinia Borromeo, Jared Kushner e Ivanka Trump e molti altri.

Leggi anche Matteo Politano ha sposato Alessandra Esposito, i video e le foto del matrimonio in Costiera Sorrentina

Le proteste contro le nozze di Bezos e Sanchez

Inutile dire che il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha fatto molto rumore in relazione alle proteste che hanno preceduto le nozze, da parte di cittadini e attivisti della laguna che hanno protestato per la scelta di concedere spazi pubblici in affitto al terzo uomo più ricco del mondo. Nel corso della giornata diversi video di protestanti che contestano i blocchi stradali a Venezia da parte delle forze dell'ordine sono diventati virali proprio per l'enorme attenzione generata dall'evento.