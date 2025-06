Charlize Theron contro le nozze di Bezos e Lauren Sanchez: “Sono stata l’unica non invitata, fanno schifo”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Si sono concluse nel weekend le nozze milionarie Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dopo tre giorni di festeggiamenti, il patron di Amazon e la compagna sono diventati ufficialmente marito e moglie, tra hotel di lusso, cene stellate e feste in maschera. Tra gli invitati nomi come Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian. Assente Charlize Theron, che non ha ricevuto l'invito e ha voluto lanciare una frecciatina agli sposi.

Le parole di Charlize Theron contro il matrimonio di Bezos

Durante l'evento a sostegno della sua organizzazione no profit (Africa Outreach Project), Charlize Theron ha lanciato una frecciatina a Bezos e al suo matrimonio milionario appena concluso. "Penso che siamo le uniche a non aver ricevuto un invito", ha detto ai presenti. E ha poi aggiunto parole piuttosto forti, che sembravano tutto tranne che uno scherzo, come ha riportato il The Hollywood Reporter: "Ma va bene, perché loro fanno schifo e noi siamo a posto". L'attrice ha dato il via all'avento che ha come scopo aiutare e sostenere la salute e la sicurezza dei giovani nel Sudafrica, dove lei stessa è nata. Ha anche ringraziato i presenti per "aver dedicato del tempo a partecipare, soprattutto quando il mondo sembra bruciare".

Le nozze milionarie di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Dopo la cerimonia ufficiale del 27 giugno all'Isola di San Giorgio e una serie di eventi all'insegna del lusso, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno organizzato un ballo in maschera all'Arsenale per concludere i tre giorni di festeggiamenti. Un matrimonio milionario, il loro, che ha generato anche diverse polemiche da parte dei residenti, in una città paralizzata per tre giorni. Tantissimi i vip arrivati in Laguna, da Orlando Bloom (ma senza Katy Perry) alle sorelle Kardashian, Tom Brady, Leonardo DiCaprio. Per la serata finale un ballo in maschera di ispirazione al Carnevale veneziano del Settecento e il dress code ‘pigiama party".