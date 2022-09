Chi è Cosmary Fasanelli, la nuova velina mora di Striscia la Notizia è un’ex ballerina di Amici 21 Cosmary Fasanelli è la ballerina di 22 anni originaria di Brindisi scelta come velina mora per l’edizione 2022/2023 di Striscia la notizia. Ha alle spalle l’esperienza ad Amici 21 e una storia d’amore con Alex Rina. Al suo fianco oggi c’è il ballerino Nunzio Stancampiano.

A cura di Giulia Turco

Cosmary Fasanelli è la nuova velina mora di Striscia la notizia. Insieme ad Anastasia Ronca, sarà sul bancone del tg satirico per tutta la stagione 2022/2023. Non è un volto nuovo per la tv, perché ha alle spalle la sua partecipazione ad Amici 2021, al quale ha partecipato come allieva di Alessandra Celentano. Proprio nella scuola la ballerina ha trovato l'amore, scoprendosi complice con il cantante Alex Rina. Il loro legame è durato il tempo di un talent show, visto che nel giro di un'estate, complice l'esperienza sul palco di Battiti Live, Cosmary si è avvicinata al ballerino Nunzio Stancampiano.

Chi è Cosmary Fasanelli, la nuova velina: da Amici 21 al corpo di ballo di Battiti Live

Classe 2000, originaria di Brindisi, Cosmary Fasanelli ha 22 anni e ha alle spalle diverse esperienze in tv. Dopo aver partecipato a Miss Italia, Cosmary ha fatto parte del corpo di ballo di diversi programmi, anche di Maria De Filippi. Compaiono sul suo curriculum ad esempio Tu sì que vales e lo show comico Colorado. È comparsa inoltre in diversi videoclip musicale, come quello di Mambo Salentino. La sua esperienza più importante arriverà però nel 2021 con l'ingresso nella scuola di Amici.

Il suo percorso nel talent show si è svolto sotto l'occhio attento di Alessandra Celentano, che in un primo momento si era mostrata contraria al suo ingresso. Dopo appena una settimana, l'insegnante le sospese la maglia, per restituirgliela poi soltanto a gennaio. La ballerina tuttavia non ha mai avuto accesso alla fase serale del programma ed è stata eliminata trovandosi costretta ad interrompere anche la sua storia d'amore, nata nel frattempo con Alex tra le mura della casetta.

(Cosmary Fasanelli ad Amici 2021, foto Instagram)

Cosmary è fidanzata con Nunzio dopo l’ex Alex

Nella scuola la ballerina si era avvicinata ad Alex, nonostante le loro divergenze caratteriali. Lei sin da subito si è mostrata molto esplicita nei sentimenti per il cantante, che invece ha sempre avuto difficoltà ad aprirsi emotivamente. Dopo l'uscita di Cosmary dalla scuola, il loro amore sembrava essersi amplificato grazie alla nostalgia, ma è bastato qualche mese dopo la fine del programma per scoprire di non essere fatti l'uno per l'altra. Nonostante le indiscrezioni sulla rottura, in primo momento la fine dell'amore è stata mantenuta in segreto. Poi è arrivato l'annuncio dell'addio e le foto trapelate sui social che hanno svelato la nuova frequentazione della ballerina. Grazie all'esperienza in tour con Battiti Live, Cosmary ha infatti rivalutato Nunzio Stancampiano. I due sono usciti allo scoperto, ammettendo di essersi lasciati trasportare dal sentimento.