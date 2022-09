Nunzio dopo il gossip sulla storia con Cosmary: “L’amore inaspettato non puoi controllarlo” Ospite della rubrica di Lorella Cuccarini, Nunzio Stancampiano si sbilancia riguardo la sua vita privata e parla di “un bene, un amore” arrivato all’improvviso, impossibile da controllare. Nelle ultime settimane si parla della sua relazione segreta con Cosmary Fasanelli.

Nunzio Stancampiano ospite di Lorella Cuccarini nella rubrica Dimmi di te ha raccontato del periodo che sta vivendo, travolto dal successo arrivato grazie ad Amici di Maria De Filippi: "Un periodo nuovo per me, dopo Amici è stata tutta una scoperta, non mi aspettavo tutto quello che sto ricevendo, il calore della gente". L'ex allievo che nel corso dell'estate ha fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live, al momento si trova anche al centro della cronaca rosa per via di una presunta love story con Cosmary Fasanelli, ex di Alex Wyse, suo compagno d'avventura nel talent. Il gossip – nato con segnalazioni e foto che sembrerebbero rendere chiara la loro relazione – non è mai stato né smentito o confermato dai diretti interessati, ma il gesto di Alex che li ha rimossi dai social potrebbe essere segno che le cose starebbero esattamente come appaiono. Il ballerino di latino alla prof di Amici ha parlato della sua vita privata, svelando che "Quando l'amore arriva all'improvviso, è impossibile controllarlo".

Le parole di Nunzio Stancampiano

Nunzio Stancampiano ospite di Lorella Cuccarini ha risposto ad una domanda riguardante la sua vita privata. "Preferisco non parlarne" ha confessato inizialmente, prima di sbilanciarsi parlando di un amore arrivato all'improvviso impossibile da controllare.

Non mi va di parlare dell'amore, anche perché sono un po' scettico. Per l'esperienza che sto vivendo ti dico che è tutto nuovo, una cosa più grande di noi. Il bene, l'amore, quando vuoi bene a una persona, in generale nella vita, penso non ci sia cosa più bella e vera, è ancora più bello quando è inaspettato, quando arriva così dal nulla non lo puoi controllare. Per il momento la situazione è questa.

Alla domanda su "Come dovrebbe essere la tua donna ideale?", ha risposto: "La ragazza per me deve essere semplice, sono cresciuto con la figura di mamma, semplice, senza filtri, senza troppe convinzioni".

La foto mano nella mano con Cosmary pochi giorni fa

Un fan di Amici ha segnalato pochi giorni fa, il 28 agosto, la vicinanza tra Cosmary e Nunzio, di cui già si parlava da alcune settimane. Dopo le voci documentate dalle foto che li vedevano insieme in diversi momenti durante l'estate, è spuntata la foto che li incastrerebbe. L'ultima immagine scattata da una talpa e diffusa da Deianira Marzano li mostra mano nella mano, un segnale che potrebbe confermare la loro relazione, tenuta segreta per privacy e presumibilmente anche vista l'amicizia di Nunzio e Alex Wyse, ex della ballerina.