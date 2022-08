“Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme”, e Alex li rimuove dai social Alcuni indizi e segnalazioni vedrebbero Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano protagonisti di un flirt tenuto nascosto per Alex Wyse: il cantante è l’ex di lei e compagno d’avventura durante il Serale di Amici 21 del ballerino. Appresi i rumors ha smesso di seguirli sui social.

Aver trascorso molti giorni insieme durante le vacanze estive potrebbe essere segno di una profonda amicizia, o qualcosina in più. Gli allievi di Amici 21 Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli nell'ultimo mese, dopo la loro esperienza sul palco di Battiti Live sul quale hanno ricoperto entrambi il ruolo di ballerini, sono stati spesso paparazzati insieme. Un'uscita in barca documentata dalla stessa ballerina, la gita a Napoli e il gossip lanciato da Webboh che racconta di una serata a Taormina con i genitori di lui, sono dettagli che avanzerebbero l'idea di un flirt. Eppure lei fino ad inizio luglio era fidanzata con Alex Wyse, Alessandro Rina all'anagrafe, compagno di avventura di Nunzio durante il Serale del talent show. Quest'ultimo ha rimosso entrambi dai suoi canali social.

L'estate di Nunzio e Cosmary dopo Battiti Live

Diverse segnalazioni e paparazzate hanno incastrato Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli che secondo molti fan di Amici starebbero nascondendo la loro relazione. Deianira Marzano ha condiviso alcune immagini nelle ultime settimane scattate da fan degli ex allievi che hanno beccato i due ballerini insieme, "Vennero a Napoli, avevano confidenza, Nunzio disse "Non fate foto altrimenti escono i gossip" aveva raccontato una talpa all'influencer. Poi ancora Webboh poco più di una settimana fa ha raccontato di un loro soggiorno a Taormina, dove nel corso di una serata a Giardini Naxos era presente anche la famiglia di lui. L'uscita in barca insieme, documentata dalla stessa Fasanelli tra le sue story e la nuova segnalazione della Marzano di pochi giorni fa mentre erano insieme a mare sono nuovi indizi che avanzerebbero l'idea di un flirt tenuto nascosto per Alex, ex della ballerina e compagno di avventura nel talent di Nunzio.

I fan del talent show non stanno reagendo bene ai rumors, su Twitter un utente ha anche notato che nel video condiviso nelle IG story da Cosmary mentre le cantano la canzone "Tanti auguri" per il suo compleanno, si sentirebbe la voce di Nunzio. "Però non prendete per il cu*o ragazzi", si legge in uno sfogo riferendosi al fatto che il ballerino si era taggato tra le stories a Gallipoli quando in realtà si troverebbe a Brindisi da lei.

La reazione di Alex al gossip

Alex e Cosmary hanno annunciato la fine della loro storia d'amore nata nella casetta di Amici di Maria de Filippi lo scorso 5 luglio, ma stando al racconto di un utente su Tik Tok il presunto flirt tra la ballerina e Nunzio potrebbe essere cominciato già prima. Il 3 giugno, si legge, beccò i due mentre "discutevano per qualcosa": fotografò la scena, raccontando il fatto ai suoi follower. Le segnalazioni e le voci di gossip spuntate nelle ultime settimane sarebbero così arrivate anche al cantante di Amici 21, arrivano sino in finale, che ha condiviso l'esperienza in casetta con la sua ex e poi il Serale con Nunzio, e non avrebbe affatto apprezzato. Dando un'occhiata al suo profilo Instagram si nota che ha rimosso il follow sia a Cosmary che a Nunzio, un gesto che potrebbe confermare effettivamente il "tradimento".

Nunzio quando raccontò di avere una "fiamma" si riferiva a lei?

Ospite a Verissimo dopo l'avventura ad Amici, Nunzio Stancampiano, alla domanda riguardo l'amore, rispose raccontando di essere infatuato di una ragazza con la quale però non era nata una storia. Rivolgendosi alla conduttrice Silvia Toffanin, disse: "Mi metti in difficoltà, ora devo essere bravo. Ti dico che c'è una fiammetta, una fiamma, però è solo una fiamma. Non è nulla, per il momento sono libero. Non è la mia fidanzata, c'è un interesse da entrambi le parti, non è della mia città". Su Twitter molti utenti ora deducono che si riferisse a lei.