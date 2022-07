È finita tra Alex e Cosmary, l’annuncio su Instagram della ex ballerina di Amici Cosmary Fasanelli e Alex Rina si sono lasciati. Lo ha annunciato la ballerina con una storia su Instagram nella quale ha chiesto ai suoi fan di rispettare questo momento delicato per lei e il cantante di Amici.

A cura di Ilaria Costabile

La storia tra Alex Rina e Cosmary Fasanelli è giunta al capolinea, dopo alcune avvisaglie di una crisi tra i due. Lo ha rivelato la ballerina con una storia pubblicata su Instagram, in cui racconta ai suoi fan che il rapporto nato tra le mura della casetta di Amici, non è andato avanti come avrebbe voluto e chiedendo di non farle più domande a riguardo.

L'annuncio della rottura

Un annuncio amaro che, forse, l'ex allieva di Alessandra Celentano non avrebbe voluto fare e che, invece, contro ogni aspettativa si è ritrovata a dover parlare apertamente del suo privato, magari dopo alcuni dubbi nati sulla sua storia con Alex, di cui da un po' non si avevano tracce sul suo profilo. Cosmary Fasanaelli, quindi, scrive:

Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a farlo. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello.

La storia tra Alex e Cosmary

Al momento non ci sono state dichiarazioni da parte del finalista di Amici che, invece, ha voluto mantenere un certo riserbo sulla fine della storia. Tra i due il rapporto è sempre stato piuttosto altalenante, anche quando si trovavano sotto lo stesso tetto durante il talent show, ma una volta finito il programma sembrava che per il cantante le cose potessero prendere una piega diversa. Cosmary è stata, infatti, la prima persona che ha visto dopo la sua famiglia,una volta concluso lo show e ha poi dichiarato di provare dei sentimenti forti per la ballerina, ma evidentemente non sono bastati a far durare una storia nata in un contesto piuttosto distante dalla realtà di tutti i giorni.