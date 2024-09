L’ex allieva di Amici Martina Stavolo incinta: “In stanza saremo in 3 e faremo ancora più squadra”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo il matrimonio naufragato con Andrea Francescangeli, Martina Stavolo, ex allieva di Amici, ha ritrovato l'amore e presto diventerà mamma. Partecipò all'ottava edizione del talent, la stessa di Alessandra Amoroso, e nel 2021 annunciò il suo addio alla musica. Oggi è una psicologa ed è felicemente impegnata con un uomo il cui nome è al momento sconosciuto. Pochi giorni fa la coppia ha condiviso con i fan dell'ex cantante il sesso del bebé in un post su Instagram.

L'annuncio di Martina Stavolo in dolce attesa

"Adesso tu. Sognavo di vivere questa esperienza, questo viaggio che parte e poi continua tutta la vita, perché io in fondo ho sempre amato i "per sempre"!": così comincia il lungo messaggio social di Martina Stavolo che con un post su Instagram ha annunciato di essere in dolce attesa. Con alcune foto scattate durante il gender reveal party in cui si mostra accanto al compagno, ha raccontato ai followers l'inizio della sua nuova vita da mamma. "Non mi vedevate da un po' sui social eh?! Qualche mese per tenerlo per noi. Ed ora la gioia di poterlo condividere" ha scritto prima di annunciare la gravidanza e il sesso del bebé che porta in grembo. "Comunicazione per i mei pz che carinamente non osavano chiedere: Sí, sono incinta non sto ingrassando solo sulla pancia. E ho chiesto una pausa durante qualche seduta o qualche cambio orario per le nausee. Grazie sempre per la vostra comprensione. Adesso nella nostra stanza saremo in 3 e faremo ancora più squadra", le parole. Martina Stavolo aspetta un maschietto, come attestano i coriandoli azzurri usciti dal palloncino fatto scoppiare durante il party.

La nuova vita di Martina Stavolo dopo Amici 8

Arrivò al settimo posto nella classifica finale di Amici 8, uscì al termine dell'ottava puntata del talent show, nel 2009, e da allora la sua vita è "cambiata". Martina Stavolo 3 anni fa ha raccontato a Fanpage.it di aver abbandonato la musica perché non si sentiva più "in equilibrio". "Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica. Per me quella del talent era stata un'esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì. E ad oggi posso dire che quella esperienza mi è servita tantissimo. Ho conosciuto tante persone e ho vissuto tante emozioni. Con i ragazzi di Amici abbiamo fatto concerti con 70mila persone. E 70mila persone che cantano la tua canzone non te le scordi", spiegò. Oggi è una psicologa e dopo il matrimonio naufragato con Andrea Francescangeli, ha ritrovato l'amore, lo stesso che le ha permesso di coronare il sogno di diventare mamma.