L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Martina Luciani presto sposa, le immagini dell’addio al nubilato

A cura di Elisabetta Murina

Martina Luciani presto sposa. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha partecipato al programma nel 2016 cercando di conquistare il tronista Giorgio Alfieri, è pronta a convolare a nozze con Fabio Frank. In attesa del grande giorno, la ragazza ha festeggiato l'addio al nubilato con alcune amiche, pubblicando sui social il racconto del fine settimana passato a Milano Marittima.

Le immagini dell'addio al nubilato di Martina Luciani

Come mostrano alcune immagini condivise su Instagram, Martina Luciani ha festeggiato il suo addio al nubilato ed è pronta a convolare ufficialmente a nozze. Per l'occasione, ha trascorso un fine settimana a Milano Marittima con le amiche, all'insegna del relax e di tanto divertimento. L'ex corteggiatrice si è scatenata in spiaggia al Papeete Beach, una delle discoteche più note della zona, tra brindisi, balli e le classiche foto di rito. Poi la serata è continuata alla discoteca la Villa delle Rose, con un outfit da futura sposa come vuole la tradizione: abito bianco, fascia con la scritta ‘bride to be' e velo in testa. Sui social, tra le stories, diversi video della serata, condivisi dalle amiche presenti.

L'amore con Fabio Frank e la partecipazione a Uomini e Donne

Stando alle immagini condivise su Instagram, il futuro marito di Martina Luciani si chiama Fabio Frank. I due sarebbero una coppia da circa tre anni e ora sono pronti a convolare ufficialmente a nozze. La ragazza si è fatta conoscere dal pubblico nel 2010, quando ha partecipato come corteggiatrice del tronista Giorgio Alfieri. I due sono usciti insieme dal programma e sono rimasti una coppia per alcuni anni, coronando il loro amore con la nascita di Martina, che oggi ha 15 anni. E, a proposito del loro rapporto, Alfieri aveva raccontato a Fanpage.it: "Il rapporto è quello di due genitori che sono separati da anni. Siamo tranquilli. Ormai è una ragazza di 15 anni. La tv? Non vuole saperne e comunque gliela sconsiglio, ma la sconsiglio a tutti quelli che sognano di fare i tronisti".