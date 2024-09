video suggerito

Fedez litiga anche con la giornalista de La vita in diretta: “Mi ha seguito sul palco per rompermi le p***” Non solo il dissing con Tony Effe, Fedez litiga anche con la giornalista de La vita in diretta Monica Raucci. Dal palco di un concerto a Reggio Calabria le ha rivolto una “dedica” non proprio lusinghiera. La reazione di Alberto Matano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

170 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non solo il dissing con Tony Effe per Fedez. L'artista ha anche discusso con la giornalista de La vita in diretta Monica Raucci. Poco prima di un concerto a Reggio Calabria, l'inviata del programma condotto da Alberto Matano, gli ha chiesto un commento sulla polemica innescata dai parroci che non lo volevano alla festa della Madonna della Consolazione. Il rapper prima si è rifiutato di replicare, una volta sul palco l'ha etichettata come rompiscatole. La reazione di Alberto Matano.

Fedez e il battibecco con la giornalista de La vita in diretta Monica Raucci

Nei giorni scorsi alcuni parroci hanno polemizzato sulla scelta di invitare Fedez a cantare alla festa della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria. Il programma La vita in diretta ha mandato una sua inviata a seguire l'evento. Non appena Fedez è arrivato, la giornalista lo ha incalzato: "La vita in diretta, un segno di distensione verso i vescovi Fedez". Fedez non ha replicato anche perché in quel momento stava raggiungendo il palco per dare il via al suo concerto. La giornalista non si è arresa e si è avvicinata di nuovo al cantante che stavolta ha replicato: "Io sto salendo sul palco, le sembra educato venire qua a farmi le domande? Perché no? Perché sto per salire sul palco".

La "dedica" sul palco alla giornalista di Rai1 e la reazione di Alberto Matano

Sul palco, Fedez si è rivolto alla giornalista de La vita in diretta: "Volevo ringraziare la signora de La vita in diretta che mi ha seguito fino al palco per rompermi le p*** facendomi domande inutili". Una volta tornati in studio, Alberto Matano si è detto sorpreso della reazione del cantante:

Come sapete se c’è una notizia noi andiamo dove tutto avviene in tempo reale e volevamo vedere la reazione di Fedez e del pubblico dopo le polemiche, l’accusa di blasfemia, l'intervento del sindaco che lo difende e anche del vescovo. Che ve ne pare di questo documento? Noi eravamo lì a fare domande, la nostra Monica Raucci è di una simpatia travolgente, è un’inviata simpatica e scanzonata. Sono rimasto sorpreso, ma va bene.