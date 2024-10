video suggerito

Nuovo Tapiro d'oro a Fedez, ma scappa via alle domande di Staffelli sugli ultras: "Ti becchi una querela" Quattordicesimo Tapiro per Fedez dopo gli arresti degli ultras di Milan e Inter e la sua vicinanza ad alcuni di questi. Questa volta, però, il rapper scappa via alle domande di Staffelli.

Un altro Tapiro d'oro per Fedez. È il quattordicesimo che riceva da Striscia la notizia. Il motivo è immaginabile: gli arresti nell'ambito dell'inchiesta sugli ultras di Milan e Inter, in particolare di due milanisti a lui molto vicini, Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno). Nelle intercettazioni emergono anche le trattative tra lo stesso Fedez e Luca Lucci per l'acquisto di una discoteca e per la vendita della sua Boem (in comproprietà con Lazza) all'interno dello stadio. Alle domande di Valerio Staffelli, il rapper scappa via.

"Ti becchi una querela, io non sono indagato"

La consegna del Tapiro d'oro è avvenuta nel corso della puntata di martedì 1 ottobre di Striscia la notizia. Intercettato a Milano da Valerio Staffelli, Fedez non appare disponibile come al solito (ad esempio, come l'ultima volta per la questione del dissing con Tony Effe). Il rapper si scalda subito e minaccia l'inviato di Striscia la Notizia: "Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla". Si parla anche delle dichiarazioni recenti di Taylor Mega. Infatti, quando Valerio Staffelli gli chiede se quella con Chiara Ferragni era una relazione aperta, come sostenuto proprio dalla modella, Fedez scappa via: "Ci sentiamo dopo"

Il consiglio di Paolo Mieli

Di Fedez ha parlato oggi anche Paolo Mieli a Radio24, nell'ambito della rassegna del mattino di Simone Spetia, consigliando al rapper di uscire un po' fuori dai riflettori:

Si sta trasformando, dopo la separazione da Chiara Ferragni, si sta trasformando in un personaggio controverso. È come se se la cercasse. Compare sempre di più come una sorta di Corona in queste vicende. Sta diventando una discesa agli inferi. Lui forse non se ne rende conto. Consideriamoci suoi amici per un giorno e diciamogli di trattenersi, prenditi una pausa, vai in un posto tranquillo.