"Vuoi parlare di Fedez?", la reazione di Barbara Bouchet da Caterina Balivo stupisce tutti Caterina Balivo ha chiesto un parere su Fedez alla storica attrice della commedia sexy, ma la sua reazione è semplicemente sorprendente.

Tutti parlano di Fedez. Ma non chiedete un parere a Barbara Bouchet. La reazione dell'attrice a La Volta Buona, il programma pomeridiano di Caterina Balivo, è stata semplicemente sorprendente. Quando la conduttrice le ha chiesto – capatondianamente dritto per dritto – "Che cosa ne pensi di Fedez?", la risposta della madre di Alessandro Borghese è stata una serie di ammicchi e di faccette che hanno detto più di mille parole. Alla fine, però, ha aggiunto: "Non mi va". "Cos'è che non ti piace?", ha aggiunto Caterina Balivo. Ancora un tempo di silenzio e poi la chiusura: "Non mi piace il personaggio".

Il periodo difficile di Fedez

È un periodo molto difficile per Fedez. Anche ieri è stato tra i più discussi e chiacchierati da stampa e televisione a causa dell'inchiesta sul mondo ultras di Milan e Inter. Si è cominciato presto a parlare di lui. A Radio 24, nella rassegna stampa di 24 Mattino, Paolo Milei ha addirittura paragonato il rapper a Fabrizio Corona e gli ha consigliato di starsene un po' per i fatti suoi; ovvero, di ritirarsi a vita privata: "Dopo la separazione da Chiara Ferragni, si sta trasformando in un personaggio controverso. È come se se la cercasse. Compare sempre di più come una sorta di Corona in queste vicende. Sta diventando una discesa agli inferi. Lui forse non se ne rende conto. Consideriamoci suoi amici per un giorno e diciamogli di trattenersi, prenditi una pausa, vai in un posto tranquillo. Non c'è bisogno di stare tutti i giorni sui giornali. C'è un fenomeno di slittamento costante da tener d'occhio".

Il Tapiro di Striscia

E, nella serata di ieri, anche Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha raggiunto il "sior Fedez" per la consegna del suo quattordicesimo Tapiro (il secondo in meno di un mese). È finita male, però, con il rapper che è scappato via dopo aver minacciato querela: "Adesso paghi, ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla. C'è qualcosa di illegale? Mi stai contestando un reato? Fammi andare".