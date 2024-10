Valerio Staffelli dopo la consegna del Tapiro racconta la furia di Fedez: “Mi ha mandato due vocali”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Valerio Staffelli racconta di non essere stato contattato da Fedez – come lui stesso aveva promesso – dopo la consegna del Tapiro andata in onda ieri, nella puntata di Striscia La Notizia. Con una dichiarazione diffusa dal tg satirico alla stampa, l'inviato ha raccontato di averlo cercato lui stesso e di aver ricevuto risposta in due vocali: "Mi porterà in tribunale".

La testimonianza di Valerio Staffelli dopo l'incontro con Fedez

"Fedez non si è fatto vivo. L’ho cercato io oggi. Mi ha mandato due vocali nei quali era molto adirato per il servizio di ieri. Ha anche detto che mi porterà in tribunale". Con queste parole Valerio Staffelli, dopo la consegna del Tapiro d’oro a Fedez per la vicinanza a due ultrà rossoneri arrestati nell’ambito dell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter, ha rotto il silenzio con i telespettatori curiosi di sapere se il rapper lo avesse contattato – come aveva promesso – dopo essere scappato via. Staffelli, "interpellato dal tapiroforo", si legge, ha aggiunto:

È molto arrabbiato perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez.

Cosa è successo con Fedez durante la consegna del Tapiro

A far adirare Fedez è stata un'affermazione di Valerio Staffelli che, al momento della consegna del Tapiro andata in onda nella puntata di Striscia ieri, mercoledì 2 ottobre, lo ha provocato: "Abbiamo visto che hanno arrestato il tuo guardaspalle factotum, adesso come andrai a fare le risse senza di lui?". Il rapper ha replicato minacciando di querelarlo: "Lo hai detto davvero? Mi sa che per questo paghi con una bella querela. Cosa stai dicendo? Non sono indagato di nulla". Riguardo la volontà di vendere le sue bibite Boem all'interno dello stadio, Fedez ha continuato: "C'è qualcosa di illegale? Mi stai contestando un reato? Fammi andare". Poi è scappato via a bordo di un'automobile grigia.