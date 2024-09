video suggerito

I preti di Reggio Calabria contro Fedez alla festa patronale: "Valori lontani dalla spiritualità" La partecipazione di Fedez tra gli ospiti del del Reggio Live Fest, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, ha izzato le critiche dei parroci della città nei confronti dell'amministrazione.

A cura di Vincenzo Nasto

Fedez, via Lapresse

Si sono sollevate le polemiche dei parroci di Reggio Calabria per ciò che avverrà nelle prossime settimane in merito ai festeggiamenti della Madonna della Consolazione del capoluogo calabro. Infatti, quest'anno, tra gli ospiti compare anche Fedez, una presenza che non è stata particolarmente condivisa dai sacerdoti. A tal punto che alcuni, con una lettera pubblica, hanno esposto i loro dubbi sulla co-abitazione dei valori ecclesiastici della festa con il cantante. Tra questi c'è don Giovanni Gattuso, della parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve, che ha espresso il suo dissenso con una lettera al sindaco della città Giuseppe Falcomatà.

La presa di posizione di Don Gattuso e il brano Cardinal Chic di Fedez

Il sacerdote ha sottolineato come la "festività abbia un significato profondo per la comunità" e che i messaggi dell'autore milanese, "per quanto legittimi nel contesto della libera espressione artistica, appaiono lontani dai valori che questa celebrazione incarna". Don Gattuso afferma che "il linguaggio provocatorio e le sue prese di posizione spesso divisive, rischiano di compromettere l’armonia e la spiritualità di questo momento sacro". Come riporta il Corriere della Calabria, tra i parroci a disagio con la presenza di Fedez, ci sarebbe anche don Giovanni Zampiglione, che ha ricordato un episodio accaduto a X Factor nel 2019, quando l'autore indosso una croce di color argento su cui era stato posto il personaggio dei fumetti Disney Topolino. L'immagine della collana è ancora possibile trovarla in un suo post su Instagram con l'ex compagna e imprenditrice Chiara Ferragni. Tra i brani che hanno, nel tempo, influenzato il rapporto di Fedez con la Curia, c'è sicuramente Cardinal Chic, singolo pubblicato nel settembre 2014 e inserito nel disco Pop-Hoolista.

Il sindaco della città: "Opinioni personali, non rappresentano la posizione ufficiale della curia"

Il dissenso della curia reggina per adesso non sembra smuovere l'organizzazione dell'evento, anche dopo la lettera ricevuta dal sindaco. Fedez sarà quindi presente a Reggio Calabria nell'ambito del Reggio Live Fest, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Consolazione. Il bando, vinto quest'anno da Ruggero Pegna, avrà un costo complessivo di 300mila euro. Come ha sottolineato il sindaco Falcomatà "il costo verrà coperto per un terzo da ciascun ente coinvolto, e per la prima volta, saranno offerti sette concerti gratuiti anziché due". Falcomatà ha poi chiosato sulle critiche dei parroci, affermando che le loro opinioni sono "personali e non rappresentano la posizione ufficiale della Curia", sottolineando l'importanza della libertà di pensiero ed espressione.