video suggerito

Roberryc umilia Tony Effe, che l’aveva insultata nel dissing con Fedez: “Sei un bullo complessato” Tony Effe l’aveva citata nel suo dissing contro Fedez, dicendo: “Ho sc****o la tua b***h e dopo l’ho passata a Sfera, dopo Boro, dopo Shiva”. Ora, Roberryc risponde a tono al rapper: “Qualcuno per le tue parole avrebbe potuto fare gesti estremi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'influencer Roberta Carluccio, alias Roberryc, ha risposto a Tony Effe sul suo dissing con Fedez, in cui il rapper romano faceva riferimento a una sua vecchia frequentazione con lei. Senza troppi giri di parole, la creator torinese l'ha accusato di essere un bullo: "Sei il classico complessato che deve attaccare le persone per cose che non c'entrano nulla", ha detto in un video recente postato su Tik Tok. Le parole arrivano in risposta alle barre dell'ex della Dark Polo Gang in cui racconta come in passato abbia passato la ragazza da rapper in rapper. La giovane ha accusato l'artista di aver agito senza pensare all'impatto delle sue parole: "Tu non hai capito che ci sono donne non abbastanza forti che per queste cose potrebbero andare in depressione o fare gesti estremi".

La risposta di Roberryc al dissing di Tony Effe

In un video postato sul suo profilo Tik Tok seguito da oltre due milioni di followers, Carluccio ha rivendicato il suo diritto di donna di poter fare ciò che vuole con il suo corpo, proprio come fa un uomo: "Accettate il fatto che una donna si può comportare come preferisce e questo non la rende diversa da voi. E non venitemi a fare il classico discorso della chiave e della serratura, siamo donne non siamo serrature e se tu cercavi di sminuirmi mi dispiace perché sono fiera di quello che sono", ha detto.

Secondo la 27enne, il rapper si sarebbe trovato costretto a fare il suo nome perché altrimenti non sarebbe riuscito ad argomentare in modo serio contro i diretti avversari. La fidanzata di Niky Savage, rapper coinvolto come Fedez nel dissing, ha poi citato anche Chiara Ferragni, a cui Tony fa riferimento, al pari della torinese, nel dissing: "Non credi sia sbagliato che una madre con dei figli sia costretta ad ascoltare le tue st******e?".

Vuoi rovinare la vita a una persona per cosa? Perché sei un insicuro di m***a? Basta parlare di noi donne come fossimo oggetti vostri, le cose si fanno in due. La verità è che sei un bullo entrato in competizione a cui non va giù che ci sia gente che fa quello che tu non riesci più a fare. Chi è nel settore questa mossa la vede una mossa di un disperato.

Cosa aveva detto Tony Effe su Roberryc

Nel dissing di Tony Effe, oltre a Chiara Ferragni, il cantante aveva citato anche Roberryc, attuale fidanzata del collega Niky Savage, dicendo come l’avesse “passata” da rapper in rapper: “Ho sc****o la tua b***h / Dopo l’ho passata a Sfera / Dopo Boro, dopo Shiva / Gira gira gira gira”. Non sono mancati riferimenti anche alla ex moglie dello stesso Fedez, come: "Pinocchio, Chiara dice che mi adora".

Secondo l'influencer, quella del rapper sarebbe stata una mossa scorretta: "Sei andato a tirare fuori esperienze di una ragazzina di 19 anni, ora ne ho 27 e nella vita si cambia – ha spiegato – ti consiglio di dare un occhio alle persone di cui ti circondi tu. Io non giudico nessuno ma a livello di coerenza non sei messo molto bene".