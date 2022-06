Aria di crisi tra Alex e Cosmary: “È una situazione un po’ particolare” Dopo aver accennato ad alcuni battibecchi, Alex ammette che con Cosmary “è una situazione un po’ particolare” e che al momento preferisce concentrarsi solo sulla musica. Tra i progetti futuri c’è il sogno di Sanremo.

A cura di Giulia Turco

Alex Wyse torna a parlare, col contagocce, della sua situazione sentimentale. Appena pochi giorni prima il cantante secondo classificato ad Amici si era confidato con la sua ex coach Lorella Cuccarini raccontando di qualche piccolo battibecco con la fidanzata Cosmary. Una storia d’amore iniziata nella scuola e proseguita a distanza, con diversi alti e bassi. A Casa Chi Alex conferma di star vivendo un momento di coppia piuttosto tormentato.

Oscilla la relazione tra Alex e Cosmary

Incalzato sull’argomento Cosmary, il cantante resta sul vago, ma lascia intendere che non tira granché buon vento con la ballerina. “È un momento un po’ particolare, non è il caso di parlarne ora…”, glissa Alex intervistato nel corso dell’ultima puntata di stagione del format della rivista di Alfonso Signorini. Che la ballerina non abbia apprezzato il suo esporsi pubblicamente? Fatto sta che i due sembrano essersi presi un momento per rifiatare. Alex d’altronde è sempre stato molto restio al gossip e a raccontare la sua vita privata, dunque non stupisce che ai microfoni di Chi voglia parlare soltanto di musica e di lavoro. Quest’estate continuerà ad essere impegnato con il suo tour in giro per l’Italia e per la prossima stagione sogna già il palco dell’Ariston. “Sanremo è un traguardo che ho sempre sognato di raggiungere”, non nega. “Ma penso che mi serva la canzone giusta che mi rappresenti, ci stiamo lavorando”, promette.

Cosmary ha già conosciuto la famiglia di Alex

A Lorella Cuccarini Alex aveva confessato qualche giorno prima che lui e Cosmary hanno già provato a fare un passo piuttosto importante, conoscendo le rispettive famiglie. “Se l’ho presentata alla mia famiglia? Sì sì, appena sono rientrato io a casa. Eravamo insieme, siamo venuti a Roma ed è stata con me”. La distanza però continua a pesare, perché “facendo il giro dell’Italia è un po’ più complicato”. Nel frattempo anche la ballerina è in piena attività lavorativa, visto che è parte del corpo di ballo di Battiti Live.