Alex sull’amore con Cosmary dopo Amici: “Qualche battibecco, ma va bene. Ha conosciuto la famiglia” Alex Wyse si è raccontato nella prima puntata del nuovo format di interviste di Lorella Cuccarini, Dimmi di te. Alla ex coach, il cantante di Amici 21 ha raccontato come procede la relazione con Cosmary Fasanelli, nata proprio nel programma.

A cura di Elisabetta Murina

Alex Wayse e Cosmary Fasanelli sono una delle coppie nate all'interno di Amici 2021. Il cantante e la ballerina si sono conosciuti e innamorati durante l'ultima edizione del talent di Maria De Filippi e ora stanno coltivando il loro rapporto anche lontano dalle telecamere. Ospite del nuovo format di interviste della ex coach Lorella Cuccarini, dal titolo Dimmi di te e dedicato proprio agli ex allievi, Alex ha raccontato come procede la sua storia d'amore e in che rapporti è con gli altri ragazzi del programma.

Come procede la relazione tra Alex e Cosmary

Dopo la fine di Amici 21, Alex ha visto diverse volte Cosmary e hanno iniziato a vivere la loro relazione nella quotidianità, lontano dalla bolla televisiva nella quale sono rimasti per mesi. Nonostante non siano insieme tutti i giorni e nonostante non manchi qualche piccola discussione, il loro legame procede a gonfie vele, tanto che il cantante ha deciso di presentarla alla sua famiglia a Roma:

Va bene, va bene. Poi ogni tanto ci sono battibecchi come giusto che sia in ogni relazione. Però adesso l’unica cosa è che appena sono uscito ci siamo visti subito, ma ora che sto facendo il giro dell’Italia è un po’ più complicato. Però si trova sempre il tempo. Se l’ho presentato alla mia famiglia? Sì sì, appena sono rientrato io a casa. Eravamo insieme, siamo venuti da Roma ed è stata con me”.

Il rapporto con gli altri ragazzi di Amici

Alex ha poi raccontato a Lorella Cuccarini in che rapporti è con gli altri allievi dell'edizione di Amici, in particolare con coloro che come lui sono arrivati alla fase finale del programma:

Tutte le persone che sono arrivate fino alla fine e sono entrate insieme a me, diciamo che abbiamo un rapporto speciale. Sono quasi dei fratelli. Sissi, Luigi, Albe. Indipendentemente da battibecchi e cose del genere, tieni a loro.

Il cantante ha stretto una bella amicizia soprattutto con Sissi, per la quale ha confessato che gli piacerebbe anche scrivere un brano: