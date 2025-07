Federica Panicucci e Marco Bacini smentiscono la crisi: “Siamo innamorati e felici”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nessuna crisi tra Federica Panicucci e Marco Bacini. La coppia nelle ultime ore ha registrato alcune IG stories, pubblicate sul profilo della conduttrice, nelle quali smentisce le voci circolate pochi giorni fa sulla loro storia d'amore, iniziata circa 9 anni fa. In un video selfie con il compagno spiega: "Siamo innamorati e felici".

Le parole di Federica Panicucci sul rapporto con Marco Bacini

Con un video pubblicato tra le Instagram stories, Federica Panicucci ha smentito la crisi con Marco Bacini. "Mi dicono che un giornalista ha parlato di me, della mia vita privata, del mio rapporto con Marco, dicendo che siamo in crisi, anzi dice che ci siamo lasciati. C'è qualcosa che non va, che non torna" ha dichiarato prima di riprendere il compagno, seduto accanto a sé. Bacini, allora, commenta: "Deve cambiare le fonti, o cambiare lavoro". La conduttrice ha ripreso la parola continuando: "Suggeriamo a questo giornalista di verificare le fonti per non fare queste figuracce. Siamo innamorati, felici, insieme, e va tutto bene. Le informazioni vere le trovate qui".

La storia d'amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini

Dopo il matrimonio con Mario Fargetta dal quale sono nati i due suoi figli, Federica Panicucci nel 2016 ha iniziato la sua storia d'amore con Marco Bacini. I due più volte hanno parlato di nozze, ma quel giorno non è mai arrivato. Nel 2021 lei raccontò in un'intervista a Chi che si sarebbero sposati nel 2022: "Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene", disse. Le nozze non sono mai state celebrate ma entrambi, riservati sulla loro relazione, non hanno mai spiegato il motivo. Lei scherzò un anno fa dichiarando a Mattino Quattro, "Ma chi vi dice che io e Marco non ci siamo già sposati?", e incalzata da Riccardo Signoretti rimase ancora sul vago: "Sul giallo delle nozze chiudiamo la puntata".